Похоже на то, что пока эта опция доступна только в Китае. Издание GSMArena предполагает, что в остальных регионах регистрация откроется завтра. Можно проверить раздел Update — там должна появиться кнопка для участия с раннем доступе.

Вероятно, Huawei хочет, чтобы развёртывание новой системы было плавным. Компания намерена удостовериться, что нет никаких проблем перед масштабным релизом.

Напомним, завтра вместе с HarmonyOS компания может представить и устройства на базе системы. По слухам, это могут быть умные часы и планшет. Что касается новых флагманских смартфонов, то их анонс тоже ожидают в июне.