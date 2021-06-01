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Сегодня в 15:10
Huawei открыла регистрацию на ранний доступ к обновлению HarmonyOS для смартфоновНо пока только в Китае
Завтра состоится презентация фирменной операционной системы Huawei — HarmonyOS. Уже сегодня компания добавила в приложение My Huawei страницу, на которой можно зарегистрироваться для раннего доступа к ОС.
Похоже на то, что пока эта опция доступна только в Китае. Издание GSMArena предполагает, что в остальных регионах регистрация откроется завтра. Можно проверить раздел Update — там должна появиться кнопка для участия с раннем доступе.
Вероятно, Huawei хочет, чтобы развёртывание новой системы было плавным. Компания намерена удостовериться, что нет никаких проблем перед масштабным релизом.
Напомним, завтра вместе с HarmonyOS компания может представить и устройства на базе системы. По слухам, это могут быть умные часы и планшет. Что касается новых флагманских смартфонов, то их анонс тоже ожидают в июне.