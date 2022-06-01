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Huawei "откусил" у Samsung 20 процентов рынка складных смартфонов

Спасибо P50 Pocket
Первый квартал этого года стал третьим лучшим кварталом для складных смартфонов, по данным DSCC. Он не достиг рекордных показателей праздничного квартала, но в целом вырос на 571% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.
Huawei "откусил" у Samsung 20 процентов рынка складных смартфонов

На Samsung Galaxy Z Flip3 приходится 51% из 2,2 млн отгруженных складных устройств за квартал, а Galaxy Z Fold3 занял почетное второе место. Вообще Samsung занимает около 74% этого рынка, однако есть один нюанс: Еще в конце прошлого, начале этого года этого года доля занимаемого рынка была 93%. Это 20-процентное падение связывают с выходом Huawei P50 Pocket. Благодаря этому смартфону доля Huawei на рынке выросла до 20% за первые три месяца этого года.

Ожидается, что к концу года показатели достигнут 16 млн поставок в целом. Дорогие, относительно малосерийные складные устройства не будут так сильно страдать от нехватки компонентов, как жесткие телефоны.

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