Huawei "откусил" у Samsung 20 процентов рынка складных смартфонов

На Samsung Galaxy Z Flip3 приходится 51% из 2,2 млн отгруженных складных устройств за квартал, а Galaxy Z Fold3 занял почетное второе место. Вообще Samsung занимает около 74% этого рынка, однако есть один нюанс: Еще в конце прошлого, начале этого года этого года доля занимаемого рынка была 93%. Это 20-процентное падение связывают с выходом Huawei P50 Pocket. Благодаря этому смартфону доля Huawei на рынке выросла до 20% за первые три месяца этого года.

Ожидается, что к концу года показатели достигнут 16 млн поставок в целом. Дорогие, относительно малосерийные складные устройства не будут так сильно страдать от нехватки компонентов, как жесткие телефоны.