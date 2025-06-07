Опубликовано 07 июня 2025, 09:451 мин.
Huawei отложила массовое производство чипа Ascend 910C — СМИДо конца 2025 года
Huawei планировала начать массовое производство нового ИИ-чипа Ascend 910C в этом месяце, но из-за технических проблем выпуск перенесли на конец 2025 года. Об этом сообщил инсайдер в соцсети X (@Jukanlosreve).
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Сейчас у компании в достатке есть другие чипы — Kunlun P800 и Ascend 910B — которые будут поставляться для продвинутых китайских ИИ-продуктов. Huawei изначально хотела ускорить выпуск 910C, чтобы частично компенсировать запрет США на поставки Nvidia H20 в Китай.
Отсрочка производства 910C связана не только с техническими трудностями, но и с проблемами в цепочке поставок. В условиях нестабильности крупные клиенты вводят правило: «продавай только то, что есть на складе». Это требование вступает в силу уже в этом месяце.