Сейчас у компании в достатке есть другие чипы — Kunlun P800 и Ascend 910B — которые будут поставляться для продвинутых китайских ИИ-продуктов. Huawei изначально хотела ускорить выпуск 910C, чтобы частично компенсировать запрет США на поставки Nvidia H20 в Китай.

Отсрочка производства 910C связана не только с техническими трудностями, но и с проблемами в цепочке поставок. В условиях нестабильности крупные клиенты вводят правило: «продавай только то, что есть на складе». Это требование вступает в силу уже в этом месяце.