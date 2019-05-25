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Сегодня 09:29

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Но не радикально
Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei. К счастью, это не значит, что смартфоны Huawei останутся без Wi-Fi.

В своём заявлении Wi-Fi Alliance пишет, что выполняет недавний приказ Министерства торговли США, но членства Huawei полностью не отменяет. Альянс лишь временно ограничил участие компании в своей деятельности.

На деле это значит, что китайцы больше не смогут принимать участие в разработке новых стандартов Wi-Fi и влиять на решения в этой области. Однако создавать и продавать устройства с Wi-Fi-адаптерами им не запрещено.

Данная ситуация отличается от истории с другим объединением SD Card Association, исключение из которого оставило Huawei без возможности продавать смартфоны с картами памяти.

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