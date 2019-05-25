Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

В своём заявлении Wi-Fi Alliance пишет, что выполняет недавний приказ Министерства торговли США, но членства Huawei полностью не отменяет. Альянс лишь временно ограничил участие компании в своей деятельности.

На деле это значит, что китайцы больше не смогут принимать участие в разработке новых стандартов Wi-Fi и влиять на решения в этой области. Однако создавать и продавать устройства с Wi-Fi-адаптерами им не запрещено.

Данная ситуация отличается от истории с другим объединением SD Card Association, исключение из которого оставило Huawei без возможности продавать смартфоны с картами памяти.