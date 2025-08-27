Телефоны
Опубликовано 27 августа 2025, 17:07
1 мин.

Huawei ответила на слухи о серии Mate 80, но без подробностей

Существует, видимо
Недавний тизер Huawei Mate XTs Ultimate Design вызвал волну слухов и о скором появлении флагманской серии Mate 80. После анонса складного смартфона пользователи начали активно спрашивать, когда ждать следующую линейку. На эти вопросы Huawei официально ответила через службу поддержки.
Huawei ответила на слухи о серии Mate 80, но без подробностей

© Huawei

Компания поблагодарила фанатов за интерес, но отметила, что пока «нет информации для раскрытия». Пользователям посоветовали следить за официальными источниками — сайт Huawei, Weibo и приложение My Huawei. По слухам, премьера Mate 80 может состояться в начале четвёртого квартала 2025 года.

Сообщается, что смартфоны получат новый процессор, производительность которого на 60% выше прошлой модели. Также обсуждается улучшенная перископическая камера и другие новые технологии.

Пока все эти данные остаются лишь слухами.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
,
#смартфон