Huawei ответила на слухи о серии Mate 80, но без подробностей

27 августа 2025
Недавний тизер Huawei Mate XTs Ultimate Design вызвал волну слухов и о скором появлении флагманской серии Mate 80. После анонса складного смартфона пользователи начали активно спрашивать, когда ждать следующую линейку. На эти вопросы Huawei официально ответила через службу поддержки.
© Huawei
Компания поблагодарила фанатов за интерес, но отметила, что пока «нет информации для раскрытия». Пользователям посоветовали следить за официальными источниками — сайт Huawei, Weibo и приложение My Huawei. По слухам, премьера Mate 80 может состояться в начале четвёртого квартала 2025 года.
Сообщается, что смартфоны получат новый процессор, производительность которого на 60% выше прошлой модели. Также обсуждается улучшенная перископическая камера и другие новые технологии.
Пока все эти данные остаются лишь слухами.