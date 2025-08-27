Huawei ответила на слухи о серии Mate 80, но без подробностей

Компания поблагодарила фанатов за интерес, но отметила, что пока «нет информации для раскрытия». Пользователям посоветовали следить за официальными источниками — сайт Huawei, Weibo и приложение My Huawei. По слухам, премьера Mate 80 может состояться в начале четвёртого квартала 2025 года.

Сообщается, что смартфоны получат новый процессор, производительность которого на 60% выше прошлой модели. Также обсуждается улучшенная перископическая камера и другие новые технологии.

Пока все эти данные остаются лишь слухами.