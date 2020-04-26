Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

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Huawei P30 Lite работает на процессоре Kirin 710, оснащён тройной основной камерой, главный датчик которой 48-Мп. Фронтальная камера тут 32-мегапиксельная. Оперативной памяти 6 ГБ.