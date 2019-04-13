Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Эксперты оценили ремонтопригодность Huawei P30 Pro на четыре балла из десяти возможных. Сложнее всего у сломанного смартфона будет заменить экран. Для этого необходимо демонтировать большое количество компонентов. Кроме того, во время разборки аппарата может легко повредиться защитное стекло.

Среди плюсов специалисты отметили стандартный крепёж и использование большого количества модулей в конструкции смартфона. Спокойно заменить можно, в том числе, аккумуляторную батарею.

Также вскрытие аппарат показало, что в нём установлена оперативная память SKhynix LPDDR4X от компании Micron.