Huawei P50 «разжалуют» с флагмана до смартфона среднего класса

Как утверждает инсайдер, базовый Huawei P50 будет, по сути, новым Lite. То есть ждать выхода четвёртой модели P40 Lite не стоит. Базовый смартфон и без того будет обладать усреднёнными характеристиками. По информации инсайдера, в Huawei P50 будет использоваться упрощённый процессор Kirin 9000E.

Журналисты уточняют, что базовым смартфоном линейки, по факту, станет P50 Pro. Он будет работать на процессоре Kirin 9000.

Также о серии P50 известно, что она получит редизайн, а релиз её может состояться в период с 26 по 28 марта.