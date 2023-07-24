Huawei P60 Pro: новый, флагманский и без Google. Стоит ли его покупать

Сейчас Huawei P60 Pro стоит не так дорого для флагмана: примерно 72-86 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. В целом за эти деньги вы получаете процессор Snapdragon 8+ Gen 1, хороший экран, продвинутые камеры, стерео и многое другое (см. изображение ниже).

Лежит в руке новинка очень удобно за счёт скругленных краёв. Из материалов корпуса у него - металл и стекло.

В комплекте со смартфоном идёт чехол, зарядка на 88 Вт, USB-кабель, скрепка, документация. Также на экран сразу наклеена плёнка.

Также вы можете вставить в аппарат две сим-карты или сим-карту и Nano Memory Card (редкий формат карт памяти, поэтому они стоят дорого; к тому же они ещё и работают медленно).

Экран у Huawei P60 Pro - с матрицей OLED LTPO, диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц. Но в действительности экран работает только с частотой 120 Гц и со снижением до 60 Гц, а не до 1 Гц. Тач тоже не до 300 Гц, а меньше (120 или 144 Гц). С яркостью при этом проблем нет.

Несмотря на то что Google-сервисов на Huawei P60 Pro, можно пользоваться App Gallery. Банковские приложения там тоже все есть.

Некоторые игры без Google вообще не идут. Например, это Empires & Puzzles, Mighty DOOM, Soul Knight и др. Всё потому, что прогресс в них сохраняется только через Google.

Кроме того, в играх себя показывает процессор Snapdragon 8+ Gen 1 тоже не лучшим образом. И это видно из графиков троттлинга ниже.

В тяжёлых играх хватает смартфона только на первые несколько минут, а потом он перегревается и начинает сильно скидывать производительность. В простых играх типа Brawl Stars у вас всё будет хорошо даже через 20-30 минут. Игровой процесс в целом, однако, напоминает качели. Другими словами, постоянно всё то хорошо, то начинает тормозить. Поэтому для игровых задач лучше подыщите себе другой смартфон.