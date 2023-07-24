Huawei P60 Pro: новый, флагманский и без Google. Стоит ли его покупать

Huawei P60 Pro: новый, флагманский и без Google. Стоит ли его покупатьВот какие у него плюсы и минусы
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru рассказал о характеристиках нового Huawei P60 Pro и об особенностях работы этого смартфона.
Сейчас Huawei P60 Pro стоит не так дорого для флагмана: примерно 72-86 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. В целом за эти деньги вы получаете процессор Snapdragon 8+ Gen 1, хороший экран, продвинутые камеры, стерео и многое другое (см. изображение ниже).
Лежит в руке новинка очень удобно за счёт скругленных краёв. Из материалов корпуса у него - металл и стекло.
В комплекте со смартфоном идёт чехол, зарядка на 88 Вт, USB-кабель, скрепка, документация. Также на экран сразу наклеена плёнка.
Также вы можете вставить в аппарат две сим-карты или сим-карту и Nano Memory Card (редкий формат карт памяти, поэтому они стоят дорого; к тому же они ещё и работают медленно).
Экран у Huawei P60 Pro - с матрицей OLED LTPO, диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц. Но в действительности экран работает только с частотой 120 Гц и со снижением до 60 Гц, а не до 1 Гц. Тач тоже не до 300 Гц, а меньше (120 или 144 Гц). С яркостью при этом проблем нет.
Несмотря на то что Google-сервисов на Huawei P60 Pro, можно пользоваться App Gallery. Банковские приложения там тоже все есть.
Некоторые игры без Google вообще не идут. Например, это Empires & Puzzles, Mighty DOOM, Soul Knight и др. Всё потому, что прогресс в них сохраняется только через Google.
Кроме того, в играх себя показывает процессор Snapdragon 8+ Gen 1 тоже не лучшим образом. И это видно из графиков троттлинга ниже.
В тяжёлых играх хватает смартфона только на первые несколько минут, а потом он перегревается и начинает сильно скидывать производительность. В простых играх типа Brawl Stars у вас всё будет хорошо даже через 20-30 минут. Игровой процесс в целом, однако, напоминает качели. Другими словами, постоянно всё то хорошо, то начинает тормозить. Поэтому для игровых задач лучше подыщите себе другой смартфон.
Автономность у телефона средняя. Батарея имеет объём 4815 мА*ч. За 1 час игры SuperTuxKart вы потеряете 13% заряда, за 1 час в браузере Chrome - 14%, за 1 час YouTube-видео - 9%. В целом у эксперта получалось 6 часов работы экрана, и по ощущениям Samsung S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max работают дольше.
До 100% заряжается устройство от проводной зарядки за 36 минут. Также смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт и реверсивную.
Наконец, о камерах. Основная здесь имеет 48 МП, ультраширокоугольная с автофокусом - 13 МП, зум-перископ - 48 МП и селфи - 13 МП. В целом Huawei берёт именно передачей атмосферы и работой с цветами на снимках. В частности, на основной модуль вы сможете сделать действительно шикарные фото. Основные камеры Huawei P60 Pro представляют собой универсальное решение для разных сюжетов и жанров, отметил ведущий. В то же время селфи-камера у этого смартфона так себе.
На основную камеру вы сможете записывать видео максимум в 4К 60 к/с, а на ширик - только в 4К 30 к/с. Интересно также, что переключаться между всеми модулями вы сможете лишь в 4К 30 к/с. Также у Huawei P60 Pro очень неудобный зум-переключатель.
Вывод
Huawei P60 Pro - крутой флагман 2023 года. Но ощущается он как флагман лишь частично. Например, по виброэффектам и троттлингу даже не скажешь, что это дорогой аппарат. Что касается камеры, то фотовозможности у устройства хорошие, а видеовозможности проработаны по остаточному принципу. Наконец, у этого смартфона нет Google-сервисов. Если вы готовы отказаться от Google и лишиться возможности играть в целый ряд игр, то Huawei P60 Pro вполне вам подойдёт.