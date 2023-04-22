Huawei P70 за полцены: компания запустила trade-in услугу

Huawei P70 за полцены: компания запустила trade-in услугуНо за нее придется заплатить символическую сумму
Huawei предлагает новую услугу по обслуживанию и обновлению телефонов серии P60. Услуга позволяет покупателям сдать его по цене от 99 китайских юаней ($14), чтобы получить 50% скидку на розничную цену телефона следующего поколения той же серии в 2024 году.
Чтобы получить скидку, текущий телефон серии P60 должен быть в хорошем состоянии. Цены на услугу составляют 99 юайней ($14) для Huawei P60, 169 юаней ($24,5) для P60 Pro и 199 юаней ($28,8) для P60 Art.
Этот шаг Huawei направлен на сохранение своей клиентской базы, особенно в условиях жесткой конкуренции со стороны других китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi и Oppo.
Таким же образом Huawei может поддерживать высокий спрос на старые модели, обеспечивая рост продаж будущих телефонов.