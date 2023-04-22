Huawei P70 за полцены: компания запустила trade-in услугу

Чтобы получить скидку, текущий телефон серии P60 должен быть в хорошем состоянии. Цены на услугу составляют 99 юайней ($14) для Huawei P60, 169 юаней ($24,5) для P60 Pro и 199 юаней ($28,8) для P60 Art.

Этот шаг Huawei направлен на сохранение своей клиентской базы, особенно в условиях жесткой конкуренции со стороны других китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi и Oppo.

Таким же образом Huawei может поддерживать высокий спрос на старые модели, обеспечивая рост продаж будущих телефонов.