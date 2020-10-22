Huawei переиздала прошлогодний флагманский смартфон с новым процессором

Переиздание устройства называется Mate 30E Pro 5G. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Kirin 990E. Детали о нём неизвестны, но можно предположить, что по аналогии с Kirin 9000E, он является версией платформы с пониженными частотами.

Процессор Mate 30E Pro 5G интегрирован с модемом 5G Balong 5000. Смартфон поддерживает память типа LPDDR5 и запись 4K HDR видео. В целом, он почти не отличается от прошлогоднего устройства.

Смартфон поступит в продажу 23 октября. Цены будут объявлены позже.