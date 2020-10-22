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Huawei переиздала прошлогодний флагманский смартфон с новым процессором
Зачем, пока непонятно
Сегодня Huawei представила флагманскую линейку Mate 40 и новый топовый процессор для неё — Kirin 9000. Также компания обновила прошлогодний флагманский смартфон Mate 30 Pro — установила в него новый процессор.
Переиздание устройства называется Mate 30E Pro 5G. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Kirin 990E. Детали о нём неизвестны, но можно предположить, что по аналогии с Kirin 9000E, он является версией платформы с пониженными частотами.
Процессор Mate 30E Pro 5G интегрирован с модемом 5G Balong 5000. Смартфон поддерживает память типа LPDDR5 и запись 4K HDR видео. В целом, он почти не отличается от прошлогоднего устройства.
Смартфон поступит в продажу 23 октября. Цены будут объявлены позже.