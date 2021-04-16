Huawei перестала продавать смартфоны с зарядками и снизила их стоимость

Нововведение коснулось моделей Huawei Mate X2, Huawei Mate 40, Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro. Все они стали продаваться без комплектных зарядок и по цене, сниженной на $30. При этом данные смартфоны можно купить только в розничных магазинах. На официальном сайте Huawei их пока нельзя заказать.

Стоимость зарядного устройства мощностью 66 Вт тоже составляет $30. Как пишут СМИ, Huawei отказалась от комплектных зарядок не выгоды ради, а из-за глобального дефицита микросхем.

Первой исключила из коробок со смартфонами зарядные устройства компания Apple. Она объяснила это решение заботой об экологии.