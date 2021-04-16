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Сегодня в 13:29
Huawei перестала продавать смартфоны с зарядками и снизила их стоимость
Это коснулось некоторых моделей
Huawei начала продавать смартфоны без зарядных устройств в коробке. Компания решила снизить цены на такие товары, хоть и ненамного.
Нововведение коснулось моделей Huawei Mate X2, Huawei Mate 40, Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro. Все они стали продаваться без комплектных зарядок и по цене, сниженной на $30. При этом данные смартфоны можно купить только в розничных магазинах. На официальном сайте Huawei их пока нельзя заказать.
Стоимость зарядного устройства мощностью 66 Вт тоже составляет $30. Как пишут СМИ, Huawei отказалась от комплектных зарядок не выгоды ради, а из-за глобального дефицита микросхем.
Первой исключила из коробок со смартфонами зарядные устройства компания Apple. Она объяснила это решение заботой об экологии.