Huawei переведёт 50 моделей планшетов, смартфонов и часов с Android на фирменную систему HarmonyOS

В 2020 году компания представила новую версию операционки — HarmonyOS 2.0. В декабре Huawei выпустила её бету для разработчиков. Теперь уже вышло три билда HarmonyOS. Публичную бета-версию обещали выпустит в апреле.

Ранее сообщалось, что первая волна тестирования HarmonyOS будет открыта для устройств серий Huawei Mate X2, Mate 40 и P40. Согласно информации источника, около 50 устройств Huawei готовятся к установке HarmonyOS. Среди этих устройств смартфоны, умные часы, планшеты. Модели Honor тоже включены.