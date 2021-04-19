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Huawei переведёт 50 моделей планшетов, смартфонов и часов с Android на фирменную систему HarmonyOS
Всё серьёзно
Из-за санкций США 2019 года Huawei была вынуждена разработать собственную операционную систему HarmonyOS. Как пишут СМИ, уже 50 моделей планшетов и смартфонов готовы к переходу на неё с Android.
В 2020 году компания представила новую версию операционки — HarmonyOS 2.0. В декабре Huawei выпустила её бету для разработчиков. Теперь уже вышло три билда HarmonyOS. Публичную бета-версию обещали выпустит в апреле.
Ранее сообщалось, что первая волна тестирования HarmonyOS будет открыта для устройств серий Huawei Mate X2, Mate 40 и P40. Согласно информации источника, около 50 устройств Huawei готовятся к установке HarmonyOS. Среди этих устройств смартфоны, умные часы, планшеты. Модели Honor тоже включены.