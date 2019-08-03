Huawei побила рекорды по выручке в России

По данным СПАРК, в 2017 году размер выручки составлял 61,7 миллиарда рублей. Прибыль же в 2018 году выросла в 2,4 раза — до 3,35 миллиарда рублей. Росту выручки способствовало увеличение продаж девайсов Huawei в России. Стоит отметить, что в 2018 году вырос, в принципе, объём российского рынка смартфонов. Также нарастить продажи китайскому производителю, по мнению экспертов РБК, помогла и вольная трактовка курса на импортозамещение.

Всего в России за прошлый год было продано почти 7,5 миллиона смартфонов под брендами Huawei и Honor. Средний чек составил 13,4 тысячи рублей.