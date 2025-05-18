Опубликовано 18 мая 2025, 07:301 мин.
Huawei подтвердила официально — флагманскую серию Pura 80 стоит ждать в июнеNova тоже не забыли
Huawei подтвердила, что новая флагманская серия смартфонов Pura 80 выйдет в июне. Об этом сообщил глава потребительского направления Huawei Ричард Ю во время конференции. Он также упомянул, что Nova 14 поступит в продажу 19 мая.
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Так, Pura 80 Ultra может получить 10-кратный оптический зум, как у P40 Pro+, и улучшенные камеры с собственными технологиями Huawei. Ожидается, что в серии будут увеличенные дисплеи и новый чип Kirin с улучшенной производительностью.
Также стало известно, что компания планирует продать от 10 до 20 миллионов смартфонов Nova 14. Huawei хочет укрепить позиции в среднем ценовом сегменте и продвигать собственную HarmonyOS.
Точная дата запуска пока не названа, но инсайдеры ожидают релиз в середине или конце июня.