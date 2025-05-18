Так, Pura 80 Ultra может получить 10-кратный оптический зум, как у P40 Pro+, и улучшенные камеры с собственными технологиями Huawei. Ожидается, что в серии будут увеличенные дисплеи и новый чип Kirin с улучшенной производительностью.

Также стало известно, что компания планирует продать от 10 до 20 миллионов смартфонов Nova 14. Huawei хочет укрепить позиции в среднем ценовом сегменте и продвигать собственную HarmonyOS.

Точная дата запуска пока не названа, но инсайдеры ожидают релиз в середине или конце июня.