Huawei подтвердила: смартфону Mate 50 быть

Напомним, что в прошлом году Huawei представила только одну флагманскую линейку — P50. Поэтому новость о выпуске Mate 50 является хорошей для поклонников бренда.

Представитель Huawei не поделился какой-либо конкретной информацией о смартфонах. Он просто отвечал одному из пользователей, который надеялся увидеть Mate 50 на выставке MWC. В грубом переводе ответ звучит так: «Mate 50 появится, но не прямо сейчас. В настоящее время есть ещё много других хороших продуктов, на которые стоит обратить внимание».

Пока нам остаётся только ждать новой информации о грядущих смартфонах.