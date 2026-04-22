Huawei пока сдерживает цены на смартфоны, но на подорожание шансы есть

Опубликовано 22 апреля 2026, 19:36
Huawei пока сдерживает цены на смартфоны, но на подорожание шансы естьЕсть время
Цены на память, в том числе для смартфонов, сейчас переживают не лучшие времена. Из‑за этого производить флагманские смартфоны стало дороже в Китае в среднем на 1200−1500 юаней (примерно 170−220 долларов). Многие уже подняли цены. Но Huawei пока сдерживается.
Из последнего — компания представила смартфоны серии Pura 90 по цене от 4699 юаней. СМИ ждали, что цена будет выше. Однако глава китайского подразделения Huawei Ричард Юй признал: решение далось непросто.
По его словам, компания сознательно «пошла на жертвы». Но если ситуация с памятью не изменится, долго так продолжаться не сможет, признал Юй.
Держит удар.