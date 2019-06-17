Huawei покаялась за рекламу на экране блокировки смартфонов

Рекламировался сервис для бронирования отелей Booking.com. Его на своих смартфонах видели владельцы различных моделей, включая Huawei P30 Pro, серию P20 и Honor 10.

Теперь Huawei опубликовала официальное заявление с признанием ошибки и извинениями. Компания сообщила, что удалила все рекламные материалы со своих серверов, и они не должны больше отображаться на экранах пользователей. Если же реклама всё равно будет видна по причине того, что уже загружена на телефон, её можно удалить самостоятельно через настройки в меню, открывающемся по свайпу снизу вверх.