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Вчера 21:11

Huawei покаялась за рекламу на экране блокировки смартфонов

И удалила её
На прошлой неделе пользователи смартфонов от Huawei заметили на экране блокировки рекламу. Это им, конечно, не понравилось. Сначала компания в ответ заявила, что её вины в появлении рекламы нет. Но теперь всё-таки перешла из стадии отрицания в стадию принятия.

Рекламировался сервис для бронирования отелей Booking.com. Его на своих смартфонах видели владельцы различных моделей, включая Huawei P30 Pro, серию P20 и Honor 10.

Теперь Huawei опубликовала официальное заявление с признанием ошибки и извинениями. Компания сообщила, что удалила все рекламные материалы со своих серверов, и они не должны больше отображаться на экранах пользователей. Если же реклама всё равно будет видна по причине того, что уже загружена на телефон, её можно удалить самостоятельно через настройки в меню, открывающемся по свайпу снизу вверх.

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