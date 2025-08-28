​​Huawei показала два новых цвета для складывающегося втрое Mate XTs

Опубликовано 28 августа 2025, 21:201 мин.
Huawei показала два новых цвета для складывающегося втрое Mate XTsПредзаказы открыты
Huawei показала на промо-материалах два новых цвета для своего трифолда Mate XTs. Компания опубликовала два тизера с известными личностями.
© Huawei
В первом демонстрируется Mate XTs в фиолетовом цвете, который на предзаказе обозначен как Hibiscus. Второй ролик показывает белый вариант смартфона. Он также продемонстрировал поддержку стилуса.
Помимо новых цветов и задней панели, тизеры не раскрывают других подробностей. Более точные характеристики и функции будут объявлены ближе к дате запуска.
Сейчас Mate XTs уже доступен для предзаказа на официальном канале VMall, где можно заранее зарезервировать новинку и ознакомиться с некоторыми подтверждёнными спецификациями устройства.