Телефоны
Опубликовано 28 августа 2025, 21:20
1 мин.

​​Huawei показала два новых цвета для складывающегося втрое Mate XTs

Предзаказы открыты
Huawei показала на промо-материалах два новых цвета для своего трифолда Mate XTs. Компания опубликовала два тизера с известными личностями.
​​Huawei показала два новых цвета для складывающегося втрое Mate XTs

© Huawei

В первом демонстрируется Mate XTs в фиолетовом цвете, который на предзаказе обозначен как Hibiscus. Второй ролик показывает белый вариант смартфона. Он также продемонстрировал поддержку стилуса.

​​Huawei показала два новых цвета для складывающегося втрое Mate XTs

© Huawei

Помимо новых цветов и задней панели, тизеры не раскрывают других подробностей. Более точные характеристики и функции будут объявлены ближе к дате запуска.

Сейчас Mate XTs уже доступен для предзаказа на официальном канале VMall, где можно заранее зарезервировать новинку и ознакомиться с некоторыми подтверждёнными спецификациями устройства.