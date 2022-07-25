Huawei показала изменения в новой версии своей операционной системы HarmonyOS

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Huawei показала изменения в новой версии своей операционной системы HarmonyOSДва скриншота
Дебют последней версии фирменной операционной системы Huawei — HarmonyOS 3 — запланирован на 27 июля. В преддверии предстоящего запуска официальный представитель компании поделился видео, демонстрирующим новый интерфейс и функции ОС.
В частности, в HarmonyOS 3 можно будет регулировать размер смарт-папок, объединять виджеты и закреплять их. Можно организовать домашний экран таким образом:
Первым смартфоном на базе новой HarmonyOS 3 должен стать Huawei Mate 50, выход которого ожидается в августе.