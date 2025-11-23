Телефоны
Опубликовано 23 ноября 2025, 15:00
1 мин.

Huawei показала, как снимают камеры флагмана Mate 80 Pro

Фото с камер Huawei Mate 80
Глава Huawei опубликовал первые официальные фотографии, сделанные на Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и флагманскую модель Mate 80 RS Ultimate Design. Все снимки посвящены портретам и съёмке с зумом.
© Huawei

На платформе Weibo появились два кадра с Mate 80 Pro, три — с Pro Max и один — с версии RS. Как пишут СМИ, все три модели показывают «отличные результаты»: красивые портреты, хорошие цвета и широкий динамический диапазон.

© Huawei

Интересно, что Huawei пока не раскрывает технические характеристики камер. Даже водяные знаки на фото — где обычно указывают диафрагму и фокусное расстояние — оставлены пустыми.

Похоже, компания намеренно скрывает детали до момента презентации в конце ноября.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
