Huawei показала наушники FreeArc с уникальным дизайном в виде крючка

В отличие от традиционных наушников, FreeArc «свисают» над ухом. Изготовленные из прочного сплава Ni-Ti с памятью формы и мягких, приятных для кожи материалов, они легкие и предназначены для ношения в течение всего дня — при ходьбе, беге или езде на велосипеде.

Наушники выпускаются в зеленом, белом и черном цветах. Специальная система обратной звуковой волны помогает уменьшить утечку звука, а двойные микрофоны обеспечивают подавление шума ветра при разговоре. Благодаря классу защиты IP57 они являются пыле- и водонепроницаемыми.

Huawei обещает до 28 часов автономной работы с зарядным кейсом, а всего 10 минут зарядки обеспечивают три часа воспроизведения музыки. Наушники FreeArc по цене примерно $ 124 скоро появятся в продаже.