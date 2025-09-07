Huawei показала обновлённый логотип для премиальных устройств

Под этим названием компания выпускает не только смартфоны, но и часы, ноутбуки и другие устройства, созданные из дорогих материалов и оснащённые топовыми технологиями.

Фактически, Ultimate Design стал заменой сотрудничеству с Porsche Design, которое завершилось ранее. Первые слухи о логотипе появились ещё в октябре 2023 года, когда Huawei подала патент на дизайн. Но реальный знак показали только сейчас.

Новый логотип состоит из букв U и D — сокращение от Ultimate Design. Они расположены так, что образуют букву H, символизирующую Huawei.