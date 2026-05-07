HUAWEI показала планшет, смартфон и умные часы на глобальном запуске в Бангкоке

Флагман линейки — планшет HUAWEI MatePad Pro Max — получил 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K и технологией PaperMatte. При толщине 4,7 мм устройство весит всего 499 г, позиционируясь как инструмент для работы и творчества на уровне ноутбука.

Смартфон nova 15 Max ориентирован на молодую аудиторию: камера 50 МП с RYYB-сенсором обеспечивает детализированную съёмку при слабом освещении и контровом свете, батарея 8500 мА·ч держит заряд без подзарядки весь день, а симметричные стереодинамики вместе с OLED-экраном формируют иммерсивный аудиовизуальный опыт.