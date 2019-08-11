Huawei показала процесс производства своего главного флагмана

Производственный процесс наблюдал редактор издания Mirror Online. По его рассказам, завод имеет несколько производственных линий. На каждой из них выпускается до 2400 устройств в день. Работают на производстве и люди, и роботы. До того, как последних массово внедрили, одну производственную линию длиной около 120 метров обслуживало 86 рабочих. Теперь их количество сократилось до 17. Процесс почти полностью автоматизировали.
Устроен он так: сначала собирается системная плата Huawei P30 Pro, затем её проверяют на соответствие стандартам. После этого к ней присоединяют остальные компоненты, в том числе дисплей, аккумулятор и камера. Всё это происходит в автоматическом режиме. Только потом в дело вступает работник, который оборачивает смартфон в защитную плёнку. Он же тестирует устройство на прочность, устанавливает программное обеспечение для тестов работы компонентов, а затем и прошивку EMUI. В конце концов, плёнку удаляют, на корпус наносят логотипы, и смартфон упаковывают.