Huawei показала процесс производства своего главного флагмана

Устроен он так: сначала собирается системная плата Huawei P30 Pro, затем её проверяют на соответствие стандартам. После этого к ней присоединяют остальные компоненты, в том числе дисплей, аккумулятор и камера. Всё это происходит в автоматическом режиме. Только потом в дело вступает работник, который оборачивает смартфон в защитную плёнку. Он же тестирует устройство на прочность, устанавливает программное обеспечение для тестов работы компонентов, а затем и прошивку EMUI. В конце концов, плёнку удаляют, на корпус наносят логотипы, и смартфон упаковывают.