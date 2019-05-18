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Сегодня 11:57

Huawei показала возможности зума камеры Honor 20 Pro на фото

Фото получились достойными
PR-специалист бренда Honor Bhavya (Haya) опубликовала в своём твиттере фотографии, сделанные на камеру нового флагмана Honor 20 Pro. Они демонстрируют различные степени масштабирования изображения и выглядят очень достойно.

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro должны выйти уже 21 мая. Одной из главных особенностей новой старшей модели является основная камера с четырьмя модулями. Один из датчиков имеет разрешение матрицы 48 Мп и апертуру f/1.4, второй датчик — широкоугольный, третий — с телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а четвёртый специально предназначен для макросъёмки.

Первое опубликованное фото сделано с помощью широкоугольного объектива, а уже три последующих с увеличением — сначала однократным, затем трёхкратным и, наконец, пятикратным.

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Фото: Bhavya (Haya)
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