Huawei показала возможности зума камеры Honor 20 Pro на фото

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro должны выйти уже 21 мая. Одной из главных особенностей новой старшей модели является основная камера с четырьмя модулями. Один из датчиков имеет разрешение матрицы 48 Мп и апертуру f/1.4, второй датчик — широкоугольный, третий — с телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а четвёртый специально предназначен для макросъёмки.

Первое опубликованное фото сделано с помощью широкоугольного объектива, а уже три последующих с увеличением — сначала однократным, затем трёхкратным и, наконец, пятикратным.