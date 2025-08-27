Huawei показала живые фото складывающегося втрое Mate XTs в белом цвете

Ранее Huawei намекала на фиолетовый цвет в промо-материалах, но в новом видео смартфон показан в белом исполнении. На кадрах заметны блок камер, золотистые грани, надпись «Ultimate Design» и белый корпус.

Видео также раскрывает некоторые детали: устройство поддерживает стилус M-Pencil, и гаджет оказался достаточно тонким и лёгким, чтобы легко помещаться в карман пиджака.