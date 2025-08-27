Huawei показала живые фото складывающегося втрое Mate XTs в белом цвете

Опубликовано 27 августа 2025, 18:001 мин.
Huawei показала живые фото складывающегося втрое Mate XTs в белом цветеВ руках руководителя
Huawei официально анонсировала Mate XTs Ultimate Design. После — глава потребительского бизнеса компании Ричард Ю показал в Weibo первый ролик с новым “трифолдом”.
© Huawei
Ранее Huawei намекала на фиолетовый цвет в промо-материалах, но в новом видео смартфон показан в белом исполнении. На кадрах заметны блок камер, золотистые грани, надпись «Ultimate Design» и белый корпус.
Видео также раскрывает некоторые детали: устройство поддерживает стилус M-Pencil, и гаджет оказался достаточно тонким и лёгким, чтобы легко помещаться в карман пиджака.
Mate XTs использует собственную схему складывания «внутрь + наружу», как и его предшественник. Помимо белого цвета, ожидаются также чёрный, красный и пурпурный варианты.
Новый складывающийся втрое смартфон официально дебютирует 4 сентября.