Опубликовано 27 августа 2025, 18:00
1 мин.

Huawei показала живые фото складывающегося втрое Mate XTs в белом цвете

В руках руководителя
Huawei официально анонсировала Mate XTs Ultimate Design. После — глава потребительского бизнеса компании Ричард Ю показал в Weibo первый ролик с новым “трифолдом”.
© Huawei

Ранее Huawei намекала на фиолетовый цвет в промо-материалах, но в новом видео смартфон показан в белом исполнении. На кадрах заметны блок камер, золотистые грани, надпись «Ultimate Design» и белый корпус.

Видео также раскрывает некоторые детали: устройство поддерживает стилус M-Pencil, и гаджет оказался достаточно тонким и лёгким, чтобы легко помещаться в карман пиджака.

© Huawei

Mate XTs использует собственную схему складывания «внутрь + наружу», как и его предшественник. Помимо белого цвета, ожидаются также чёрный, красный и пурпурный варианты.

Новый складывающийся втрое смартфон официально дебютирует 4 сентября.