Huawei покажет доступную раскладушку Nova Flip 2 уже в следующем месяце

В прошлом году Huawei представила первую модель Nova Flip в августе. Ожидалось, что вторая версия появится к концу этого месяца, но сроки, по данным СМИ, сдвинулись. Вместе с Nova Flip 2 компания, вероятно, также выпустит Nova 14 Lite Edition.

Ранее в сентябре Huawei планирует представить новый складывающийся втрое смартфон Тем не менее, более доступная Nova Flip 2 может выйти уже к концу сентября, если компания подтвердит дату релиза.

Nova Flip отличается дизайном: на задней панели квадратный дополнительный экран и две камеры. Основной экран — 6,94-дюймовый складной LTPO OLED, дополнительный — 2,14 дюйма, оба с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на HarmonyOS 4.2 с восьмиядерным чипом Kirin.

Камеры: основная 50 МП, ультраширокая 8 МП, фронтальная — 32 МП для селфи. Аккумулятор 4400 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 66 Вт и реверсивной 5 Вт. Доступны четыре цвета: зелёный, розовый, белый и чёрный.