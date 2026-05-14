Huawei, похоже, выпустит смартфон с батареей больше 10 000 мА·ч

Digital Chat Station сообщает, что компания тестирует «новый материал и новую систему для батареи», которая может преодолеть планку в 10 000 мА·ч. СМИ уточняют, мол, речь идёт о технологии двухслойного покрытия, которую пока только пробуют для электромобилей.

В обычной батарее активный материал наносится на электрод одним слоем. В двухслойной конструкции нижний слой отвечает за стабильную ёмкость, а верхний позволяет ионам лития двигаться быстрее — то есть ускоряет зарядку. В итоге батарея может стать более ёмкой, дольше служить и заряжаться быстрее.

Пока это только слухи.