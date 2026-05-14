Huawei, похоже, выпустит смартфон с батареей больше 10 000 мА·ч

Опубликовано 14 мая 2026, 10:33
Huawei, похоже, выпустит смартфон с батареей больше 10 000 мА·чС помощью двухслойного покрытия
Китайские бренды уже вовсю переходят на более ёмкие кремний-углеродные элементы питания. Благодаря этому в телефоны ставят аккумуляторы с объемом вплоть до 10 000 мА·ч без увеличения толщины корпуса. Huawei, как пишут СМИ, хочет пойти дальше.
Digital Chat Station сообщает, что компания тестирует «новый материал и новую систему для батареи», которая может преодолеть планку в 10 000 мА·ч. СМИ уточняют, мол, речь идёт о технологии двухслойного покрытия, которую пока только пробуют для электромобилей.
В обычной батарее активный материал наносится на электрод одним слоем. В двухслойной конструкции нижний слой отвечает за стабильную ёмкость, а верхний позволяет ионам лития двигаться быстрее — то есть ускоряет зарядку. В итоге батарея может стать более ёмкой, дольше служить и заряжаться быстрее.
Пока это только слухи.