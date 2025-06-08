Huawei похвалилась камерами в предстоящем смартфоне Pura 80

Судя по видео, Huawei делает ставку на улучшенную перископическую телекамеру с оптическим зумом 2x и 3.7x, а также гибридным зумом до 20x. Основная камера, по слухам, будет 50 МП с крупным сенсором 1/1.28″.

В старших моделях — Pura 80 Pro и Ultra — может появиться 1-дюймовый сенсор с переменной диафрагмой и улучшенной съёмкой при слабом освещении.