Huawei похвалилась яркостью экрана Mate 80 Pro Max

В опубликованном видео видно, что Mate 80 Pro Max хорошо отображает контент даже под прямыми солнечными лучами. Huawei говорит, что устройство использует второе поколение двухслойного OLED-экрана. Такая технология уменьшает световые помехи на 99% и делает изображение «заметно ярче и контрастнее».