Huawei похвалилась яркостью экрана Mate 80 Pro Max

Опубликовано 22 ноября 2025, 18:451 мин.
Huawei похвалилась яркостью экрана Mate 80 Pro MaxЯркий даже под прямым солнцем
Глава потребительского отдела Huawei Ричард Ю поделился новым тизером смартфона Mate 80 Pro Max, рассказав о его улучшенном экране. Компания применяет «новое поколение дисплеев», дабы сделать изображение «максимально чётким в любых условиях».
© Huawei
В опубликованном видео видно, что Mate 80 Pro Max хорошо отображает контент даже под прямыми солнечными лучами. Huawei говорит, что устройство использует второе поколение двухслойного OLED-экрана. Такая технология уменьшает световые помехи на 99% и делает изображение «заметно ярче и контрастнее».
Тизер также раскрывает дизайн фронтальной части устройства. Смартфон получил плоский экран с тонкими рамками и тремя отверстиями в верхней части. Углы корпуса слегка округлённые.
Mate 80 Pro Max уже доступен для предзаказа. Доступны версии с 16 ГБ ОЗУ и накопителем 512 ГБ или 1 ТБ.