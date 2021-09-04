Huawei получит топовые процессоры Snapdragon для своих новых смартфонов

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Huawei получит топовые процессоры Snapdragon для своих новых смартфоновДля Mate 50, возможно
В конце июля Huawei представила смартфоны серии P50 на процессорах Qualcomm Snapdragon. Как утверждает надёжный источник, будущие флагманы компании тоже не останутся без топовых чипсетов американского производителя.
Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, Huawei получила доступ к двум другим процессорам Qualcomm Snapdragon — Snapdragon 778G и ещё не выпущенному SM8450 (выйдет под именем Snapdragon 898).
Как и в смартфонах серии Huawei P50, в моделях с этими чипсетами не будет поддерживаться 5G. Это потому, что Huawei получит специальную версию процессоров только с 4G из-за санкций США. К сожалению, пока неизвестно, в каких именно смартфонах будут стоять новые процессоры.
По догадкам, 4G-версия Snapdragon 778G может использоваться в серии Huawei nova 9. А вот 4G-вариант невыпущенного SM8450 может лежать в основе Huawei Mate 50.