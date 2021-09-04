Huawei получит топовые процессоры Snapdragon для своих новых смартфонов

Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, Huawei получила доступ к двум другим процессорам Qualcomm Snapdragon — Snapdragon 778G и ещё не выпущенному SM8450 (выйдет под именем Snapdragon 898).

Как и в смартфонах серии Huawei P50, в моделях с этими чипсетами не будет поддерживаться 5G. Это потому, что Huawei получит специальную версию процессоров только с 4G из-за санкций США. К сожалению, пока неизвестно, в каких именно смартфонах будут стоять новые процессоры.

По догадкам, 4G-версия Snapdragon 778G может использоваться в серии Huawei nova 9. А вот 4G-вариант невыпущенного SM8450 может лежать в основе Huawei Mate 50.