Huawei помирилась с Samsung после 8 лет судебных разбирательств

Мировое соглашение было заключено при посредничестве Верховного народного суда провинции Гуандун. Споры между компаниями начались в 2011 году. Всего за это время они подали более 40 исков в отношении друг друга. В январе прошлого года начался заключительный этап их противостояния.

Тогда китайский суд постановил, что 4G-смартфоны Samsung, проданные в Китае, нарушили два патента Huawei. После этого Samsung обратился в вышеназванный Верховный суд, и судебные разбирательства продолжились в нём. Теперь, наконец, компании достигли соглашения, но на каких условиях — неизвестно.