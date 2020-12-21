Huawei пообещала новое оформление в фирменной замене Android

Huawei демонстрировала смартфон с установленной Harmony OS на пресс-конференции. Там и сняли экран устройства. По видео стало понятно, что бета-версия операционки почти не отличается по интерфейсу и взаимодействиям от EMUI на базе Android.

Тем не менее, один из сотрудников Huawei заявил, что на пресс-конференции демонстрировались только распределённые возможности системы. Стабильная версия Harmony OS получит совершенно новый интерфейс.

Напомним, первые смартфоны получат Harmony OS в следующем году.