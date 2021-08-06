Huawei потеряла половину выручки из-за продажи Honor

Самое большое падение выручки пришлось на смартфонное подразделение. Цифры снизились на 47%.

Чистая прибыль Huawei составила 9,8%. Это наивысший показатель с 2019 года.

Ранее представитель компании заявил, что её стратегическая цель на следующие пять лет — выжить.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп внёс Huawei в «чёрный» список в 2019 году. Из-за этого американские компании не могут вести с китайцами дела. Например, Google больше не может лицензировать свою мобильную операционную систему Android для Huawei. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei была вынуждена продать бренд Honor.