Huawei предлагает скидку до 15 тысяч рублей на прошлогодние флагманские смартфоны

Как сказано в пресс-релизе Huawei, в рамках этой акции покупателей ждут скидки до 60% на устройства компании. Распродажа продлится до 5 мая.

Максимальную скидку на акции получит флагман Huawei Mate 30 Pro, который был представлен в сентябре прошлого года. Его стоимость снизилась на 15 тысяч рублей, то есть телефон можно купить за 54 999 рублей.

Также скидка есть на модель Huawei P30 Pro. Она составляет 10 тысяч. Смартфон можно купить за 49 990 рублей, а также получить часы WATCH GT в подарок. Остальные скидки на смартфоны можно посмотреть по этой ссылке.

Кроме того, при покупке новейших Huawei P40 и P40 Pro можно получить в подарок беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3.