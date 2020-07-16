Huawei предложила обновить запчасти смартфонов по сниженным ценам

Владельцы устройств Huawei смогут приобрести оригинальные запчасти — дисплеи, задние панели, аккумуляторы, основные платы — по ценам от 99 рублей. Акция продлится до 31 августа. Специальное предложение действует только в официальных сервисных центрах компании. На установленные запчасти будет распространяться 60-дневная гарантия. На сайте Huawei можно посмотреть список устройств и запчастей, участвующих в акции.

Надо понимать, что акционная цена на запчасть действительна только при её приобретении и установке в сервисных центрах компании. За замену детали нужно будет заплатить отдельно. Однако всё в совокупности может обойтись выгоднее.