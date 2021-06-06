Huawei предложила расширение памяти для старых флагманских смартфонов

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06 июня в 13:52
Huawei предложила расширение памяти для старых флагманских смартфоновЧтобы они нормально работали с HarmonyOS
На мероприятии, посвящённом анонсу HarmonyOS 2.0, компания Huawei объявила, что более 100 устройств, выпущенных с 2016 года, получат обновление до новой системы. Теперь выяснилось, что Huawei готовится расширить память старым флагманам и заменить им батареи ради ОС.
Что касается батарей, то компания организовала программу по замене, в рамках которой предоставляет 90-дневную гарантию. Также Huawei предоставляет скидку 20% на запчасти, в том числе на экраны, матплаты и др.
Кроме того, компания начала программу по расширению флеш-памяти для старых смартфонов. Она продлится до 30 июня в авторизованном сервисом центре Huawei в провинции Чжэцзян. Ещё Huawei предоставляет скидку 20% на эту услугу в ограниченный период времени.
Всё это делается, чтобы старые устройства могли нормально работать с HarmonyOS.