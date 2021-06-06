Huawei предложила расширение памяти для старых флагманских смартфонов

Что касается батарей, то компания организовала программу по замене, в рамках которой предоставляет 90-дневную гарантию. Также Huawei предоставляет скидку 20% на запчасти, в том числе на экраны, матплаты и др.

Кроме того, компания начала программу по расширению флеш-памяти для старых смартфонов. Она продлится до 30 июня в авторизованном сервисом центре Huawei в провинции Чжэцзян. Ещё Huawei предоставляет скидку 20% на эту услугу в ограниченный период времени.

Всё это делается, чтобы старые устройства могли нормально работать с HarmonyOS.