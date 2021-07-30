Huawei предложит расширение памяти старым устройствам

Доплатить придётся около $57. Первыми претендовать на расширение хранилища могут смартфоны Mate 9, Mate 10, Mate 20, Mate 30, P10, P20 и P30, за исключением версий Lite. Телефоны с 64 ГБ получат обновление до 128 ГБ, устройства со 128 ГБ — до 256 ГБ, а аппараты с 256 ГБ — до 512 ГБ памяти.

Другие модели Huawei, начиная с nova 2s, анонсированной в 2017 году, и заканчивая современной nova 7 SE 5G Youth, смогут получить обновление позже в этом году.

Если программа апгрейда окажется успешной в Китае, Huawei запустит её и в других странах.