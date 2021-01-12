Huawei предложит выбор между Android и своей операционной системой в новом флагмане P50

Инсайдер опубликовал несколько скриншотов с внутренними спецификациями Huawei P50 Pro. Благодаря ним стало известно, что смартфон получит процессор Kirin 9000, HarmonyOS, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ постоянной памяти и OLED экран. Камера у аппарата будет пятимодульной.

По словам инсайдера, глобальная версия Huawei P50 Pro выйдет в двух вариантах: с Android и Huawei HarmonyOS. В Китае же пользователи смогут купить только версию с HarmonyOS. Также есть высокая вероятность, что смартфон будет использовать чипсет Kirin 9000E.