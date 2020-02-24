Huawei представил за пределами Китая бюджетный, но мощный Honor 9X Pro

Устройство имеет экран диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей. Работает оно на процессоре среднего класса Kirin 810. В аппарате используется «девятислойная» система охлаждения.

Фронтальная камера Honor 9X Pro расположена на выдвижном модуле. Она имеет систему защиты: когда датчик фиксирует падение смартфона, камера прячется внутрь корпуса. Основная камера устройства состоит из трёх датчиков разрешением 48, 8 и 2 Мп. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Honor 9X Pro представлен в двух цветах — Phantom Purple и Midnight black.

Версия с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценена в 249 евро.