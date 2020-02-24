Телефоны
Сегодня 20:57
Huawei представил за пределами Китая бюджетный, но мощный Honor 9X Pro
В Китае он вышел ещё летом
Анонс Honor 9X Pro состоялся ещё прошлым летом. Honor явно сделал большую ставку на этот смартфон. Сегодня бренд представил бюджетный, но мощный смартфон за пределами Китая.
Устройство имеет экран диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей. Работает оно на процессоре среднего класса Kirin 810. В аппарате используется «девятислойная» система охлаждения.
Фронтальная камера Honor 9X Pro расположена на выдвижном модуле. Она имеет систему защиты: когда датчик фиксирует падение смартфона, камера прячется внутрь корпуса. Основная камера устройства состоит из трёх датчиков разрешением 48, 8 и 2 Мп. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Honor 9X Pro представлен в двух цветах — Phantom Purple и Midnight black.
Версия с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценена в 249 евро.