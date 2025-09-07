Huawei представила 100-Вт пауэрбанк с поддержкой UFCS 1.2

Это первый пауэрбанк, сертифицированный по стандарту UFCS 1.2 (Universal Fast Charging Specification). Он поддерживает зарядку до 40 Вт на совместимых устройствах. Устройство также прошло обязательную сертификацию CCC в Китае, CE в ЕС и международную CB.

Пауэрбанк обеспечивает до 100 Вт выхода через один порт. Есть два порта для одновременной зарядки разных устройств без потери скорости. Поддерживаются ноутбуки, планшеты, наушники, игровые консоли, iPhone и Android через протоколы PD, PPS, QC и SCP.

Безопасность — ещё один приоритет: 13 уровней защиты, контроль температуры с точностью до миллисекунд, более 200 тестов надёжности.

На данный момент устройство доступно только в Китае. Международная продажа пока не объявлена.