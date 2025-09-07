Huawei представила 100-Вт пауэрбанк с поддержкой UFCS 1.2

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:301 мин.
Huawei представила 100-Вт пауэрбанк с поддержкой UFCS 1.2Пока только для Китая
Huawei выпустила новый мощный пауэрбанк в Китае — Huawei 100W 12 000 Power Bank с аккумулятором, как видно из названия, на 12 000 мА·ч и встроенным кабелем. Цена составляет 399 юаней (около $ 55).
© Huawei
Это первый пауэрбанк, сертифицированный по стандарту UFCS 1.2 (Universal Fast Charging Specification). Он поддерживает зарядку до 40 Вт на совместимых устройствах. Устройство также прошло обязательную сертификацию CCC в Китае, CE в ЕС и международную CB.
Пауэрбанк обеспечивает до 100 Вт выхода через один порт. Есть два порта для одновременной зарядки разных устройств без потери скорости. Поддерживаются ноутбуки, планшеты, наушники, игровые консоли, iPhone и Android через протоколы PD, PPS, QC и SCP.
Безопасность — ещё один приоритет: 13 уровней защиты, контроль температуры с точностью до миллисекунд, более 200 тестов надёжности.
На данный момент устройство доступно только в Китае. Международная продажа пока не объявлена.