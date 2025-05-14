Huawei представила дизайн и цвета Nova 14 Ultra перед запуском 19 мая

Опубликовано 14 мая 2025, 15:431 мин.
Huawei представила дизайн и цвета Nova 14 Ultra перед запуском 19 маяЖдём подробностей
Huawei готовится представить новую серию смартфонов Nova 14 уже 19 мая в Китае. В линейке ожидаются три модели: Nova 14, 14 Pro и 14 Ultra. В преддверии запуска компания раскрыла дизайн и цвета старшей модели — Nova 14 Ultra.
© Huawei
Смартфон будет доступен в четырёх цветах: золотом (Floating Gold), белом (Floating White), фиолетовом (Glowing Purple) и чёрном (Obsidian Black). Устройство сохраняет фирменный круглый блок камер, но теперь с более плавными линиями. Внутри — четыре камеры, включая основную, телеобъектив, широкоугольный модуль и особый сенсор Red Maple Color, ранее использованный в серии Mate 70.
Nova 14 Ultra получит 6,8-дюймовый экран и чипсет Kirin 9-й серии. Также это первый смартфон, который выйдет с новой системой HarmonyOS 5.