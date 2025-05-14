Huawei представила дизайн и цвета Nova 14 Ultra перед запуском 19 мая

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: золотом (Floating Gold), белом (Floating White), фиолетовом (Glowing Purple) и чёрном (Obsidian Black). Устройство сохраняет фирменный круглый блок камер, но теперь с более плавными линиями. Внутри — четыре камеры, включая основную, телеобъектив, широкоугольный модуль и особый сенсор Red Maple Color, ранее использованный в серии Mate 70.