Huawei представила долгожданные флагманы P40 с рекордными характеристиками камер

Huawei P40 Pro также имеет более ёмкий аккумулятор — 4200 мАч. Поддерживает не только проводную зарядку (40 Ватт), но и беспроводную (27 Ватт). Защищена старшая версия лучше — по стандарту IP68. Экран у неё побольше — 6,58 дюйма, как и разрешение — 2640 x 1200 пикселей. Дисплей имеет дизайн «водопада», то есть загнутые края. Частота обновления у него составляет 90 Гц.

Что касается Huawei P40 Pro Plus, то он также отличается от P40 Pro камерой. Тут она пятимодульная. Есть два телефото-модуля. Один поддерживает уже десятикратный оптический зум (разрешение 8 Мп), а второй также трёкратный (8 Мп). Максимальное увеличение, которое обещает модель, — стократное.

Мощность беспроводной зарядки для Huawei P40 Pro Plus достигает 40 Ватт.

Работают смартфоны под управлением фирменной оболочки EMUI 10.1. Ещё одна интересная «фишка» устройств — поддержка двух обычных слотов под SIM-карты и одной eSIM. То есть, по сути, телефоны трёхсимочные.