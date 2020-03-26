Huawei представила долгожданные флагманы P40 с рекордными характеристиками камер
Итак модель Huawei P40 получила процессор Kirin 990 5G, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера у смартфона тройная: с датчиками на 50 Мп (широкоугольный модуль), 16 Мп (ультраширокоугольный) и 8 Мп (телефото, обеспечивающий трёкратный оптический зум). Фронтальная камера одна, и она имеет разрешение 32 Мп. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 3800 мАч.
Базовая версия смартфона защищена по стандарту IP53. Оснащён аппарат OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма, разрешение равно 2340 x 1080 пикселей.
Старшая версия отличается от базовой в первую очередь камерой. Она имеет четыре датчика: тот же самый на 50 Мп, на 40 Мп (ультраширокоугольный), на 12 Мп (телефото с пятикратным зумом) и 3D-сенсор глубины. Камера имеет любопытное свойство автоматически настраивать звук при приближении картинки. Во фронтальной камере датчиков тоже больше: 32-мегапиксельный дополняет сенсор глубины. Селфи-видео можно снимать в качестве 4K. Снимки, конечно, обрабатывает искусственный интеллект.
Характеристики, действительно, можно назвать рекордными потому, что, как видно на скриншоте ниже, даже ночной режим у P40 Pro превосходит аналогичные на iPhone 11 Pro Max и Galaxy S20 Ultra.
Huawei P40 Pro также имеет более ёмкий аккумулятор — 4200 мАч. Поддерживает не только проводную зарядку (40 Ватт), но и беспроводную (27 Ватт). Защищена старшая версия лучше — по стандарту IP68. Экран у неё побольше — 6,58 дюйма, как и разрешение — 2640 x 1200 пикселей. Дисплей имеет дизайн «водопада», то есть загнутые края. Частота обновления у него составляет 90 Гц.
Что касается Huawei P40 Pro Plus, то он также отличается от P40 Pro камерой. Тут она пятимодульная. Есть два телефото-модуля. Один поддерживает уже десятикратный оптический зум (разрешение 8 Мп), а второй также трёкратный (8 Мп). Максимальное увеличение, которое обещает модель, — стократное.
Мощность беспроводной зарядки для Huawei P40 Pro Plus достигает 40 Ватт.
Работают смартфоны под управлением фирменной оболочки EMUI 10.1. Ещё одна интересная «фишка» устройств — поддержка двух обычных слотов под SIM-карты и одной eSIM. То есть, по сути, телефоны трёхсимочные.
Также Huawei подробно поведала о собственном голосовом помощнике — Celia. Русский язык он пока не поддерживает. В принципе, помощник умеет выполнять стандартный набор задач: включить музыку, рассказать о погоде, отправить кому-то сообщение и т.д.
Смартфоны серии P40 будут предлагаться в следующих цветах: ледяной белый, чёрный, морской синий, морозный серебристый и золотой. Кроме того, Huawei P40 Pro Plus имеет уникальные цвета — керамический белый и чёрный.
Модель Huawei P40 оценена в 799 евро, Huawei P40 Pro — в 999 евро. А Huawei P40 Pro Plus (8 ГБ + 512 ГБ) — в 1399 евро. Первые две модели станут доступны с 7 апреля. Последняя — с июня этого года.