Huawei представила флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro с «суперзумом»

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Париже смартфоны Huawei P30 и P30 Pro (обзор). Это флагманские модели с акцентом на фотосъёмку.

Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю. Оба смартфона получили интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал топовый фирменный процессор Kirin 980.

Базовая модель Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с поддержкой HDR, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата NM ёмкостью до 256 ГБ. Основная камера с 5-кратным гибридным и 3-кратным оптическим зумом сочетает такие модули: широкоугольный 40-мегапиксельный с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный на 16 Мп с апертурой f/2.2 и телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4.