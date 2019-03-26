Huawei представила флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro с «суперзумом»

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Париже смартфоны Huawei P30 и P30 Pro (обзор). Это флагманские модели с акцентом на фотосъёмку.
Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю. Оба смартфона получили интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал топовый фирменный процессор Kirin 980.
Базовая модель Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с поддержкой HDR, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата NM ёмкостью до 256 ГБ. Основная камера с 5-кратным гибридным и 3-кратным оптическим зумом сочетает такие модули: широкоугольный 40-мегапиксельный с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный на 16 Мп с апертурой f/2.2 и телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4.
Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем, интегрированным с экраном динамиком, аккумулятором 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой 40-ваттной зарядки и быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Главное отличие, конечно, в более продвинутой четверной камере c такими модулями: 40-мегапиксельный с апертурой f/1.6, ультраширокоугольный на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 с апертурой f/3.4 и отдельным модулем ToF (Time-of-Flight) для измерения глубины, функций дополненной реальности и эффекта боке. Она обеспечивает 10-кратный гибридный зум и 5-оптический зум.
В камере Huawei P30 Pro используется комбинированная система стабилизации изображения, сочетающая оптическую и цифровую с использованием искусственного интеллекта. По словам производителя, пользователи смогут делать фото объектов на расстоянии 580 метров без штатива, получать чёткие, яркие и насыщенные снимки в темноте без штатива. Видео можно снимать одновременно разными модулями, получая разный угол обзора.
Старший смартфон защищен от воды и пыли на уровне IP68, позволяя погружение на глубину до 1,5 метра. Также есть возможность беспроводной зарядки других гаджетов. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Размеры Huawei P30 составляют 149,1 х 71,36 х 7,57 мм, а вес — 165 граммов. Huawei P30 Pro — 158 х 73,4 х 8,41 мм, 192 грамма.
В России Huawei P30 и P30 Pro предлагаются только в двух цветовых вариантах — «северное сияние» с переливами синего и зелёного, а также градиентном светло-голубом. На международном рынке каждый смартфон будет доступен в пяти цветах.
Предварительные заказы на них начнут принимать с 26 марта, но не во всех странах. Цена составляет 799 евро за Huawei P30, а Huawei P30 Pro обойдётся в 999 евро за версию 8+128 ГБ, 1099 евро за 8+256 ГБ и 1249 евро за 8+512 ГБ.