Смартфоны с лучшими в мире фотокамерами в 2019 г. Быстрый обзор Huawei P30 и P30 Pro

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Есть у революции начало, нет у революции конца
Любители смартфонов будут удивлены тому, что люди смешивают все китайские мобильные «святыни» в одну и ту же копилку, но большинство простых смертных по сей день не понимают, в чём разница между Xiaomi, Huawei и Meizu, почти ничего не слышали о OnePlus, Oppo и Vivo, и позабыли о ZTE почти сразу, как только у компании закончились деньги на массовую рекламу. Не будем превращать эту статью в копилку знаний о сортах китайщины, а напомним, почему Хуавей вдруг начал считаться самым престижным производителем в этом ряду.
Дело в том, что Huawei – это, прежде всего, история о том, как «импортозамещение» (о благах которого нам поют клоуны с экранов телевизора) может быть продуманным шагом, чтобы сделать компанию круче, а не просто не сдохнуть постфактум после введения санкций.
Если Сяоми мы любим за подход «мы тут нашли в продаже корейский экран, японскую камеру и американский процессор, выбили из поставщиков хорошую скидку в обмен на массовые продажи, так что покупайте наш Xiaomi Mi 9, если хотите минимальную наценку на такое железо», то идея Хуавея «в нашем смартфоне китайский процессор, китайско-немецкая камера с перелопаченными в КНР алгоритмами работы, китайский аккумулятор и, по возможности, китайский экран, но всё это по качеству не хуже, чем вы получаете в Самсунгах и Айфонах, но дешевле и надёжнее». И ведь не врут!
За эту авторитарную самоуверенность «мне наплевать, что думают вокруг – я сам знаю, как лучше» покупатели с восторженным визгом сметают с прилавков Хуавеи не только в России и Китае, странах-любителях твёрдой руки, но и в Европе, известной своими производителями-тюфяками, которые проиграли на мобильном рынке (Siemens, Ericsson, Archos и проданный китайцам полумёртвый Alcatel помните?) почти всё.
Разумеется, продажи «попёрли» не сразу, а только в момент, когда качество смартфонов стало соответствующим более дорогим конкурентам. Началось это в эпоху Huawei P9, который, в целом, был обычным смартфоном-флагманом «для бедных», но, в отличие от всех остальных китайских супермоделей, фотографировал не на уровне Самсунгов среднего класса и Айфонов трёхлетней давности, а гораздо выше среднего. Пусть даже и не дотягивал до Samsung Galaxy S7 edge и iPhone 6s, которые вышли в то же время.
Huawei P10 в 2017 году повторил такой же путь, но уже приблизился к Самсунгу по мощности процессора. А в дорогой версии P10 Plus минимально отличался от Самсунга Galaxy S8 по качеству фотосъёмки. Тогда эту угрозу никто всерьёз не воспринял, потому что Самсунг свалял дурака и перенёс в Galaxy S8/S8+ камеру без изменений из старых Galaxy S7/S7 edge. «Китайцы догнали по качеству двухлетний смартфон Самсунга? Да ещё не полностью? Тоже мне достижение!», - фыркали фанаты мобильников и обзорщики и не воспринимали смартфоны всерьёз.
Но Хуавей «уважать себя заставил» в 2018 году, когда от нового P20 Pro все ждали очередного китайского проходняка с оправданиями «да, немного хуже, чем iPhone X и Samsung Galaxy S9, зато насколько дешевле!», а китайский флагман… превзошёл по качеству фотосъёмки и времени работы от аккумулятора и Apple, и Samsung. Причём настолько, что вышедшие уже в конце 2018 года Samsung Galaxy Note 9 и Apple iPhone XS по-прежнему фотографировали хуже и разряжались раньше. Это ли не чудо? «Воистину чудо!», - вскрикивали обзорщики и остальные сектанты, которые всю жизнь веровали, как Китай превзойдёт Южную Корею и США по качеству проработки смартфонов, и только сейчас дождались «первого пришествия».
После этого все твёрдо убедились в том, что сейчас-то Хуавей начнёт прыгать выше головы конкурентов и своей головы тоже. Заготовили попкорна и выпивки на презентацию Mate 20 и Mate 20 Pro (P-серия – весенние флагманские смартфоны Huawei, аналог Samsung Galaxy S, Mate-серия – осенние флагманы, аналог Samsung Galaxy Note)… и, чуда не произошло. Китайцы показали тот же P20 Pro с чуть другим экраном, процессором нового модельного года и дополнительной широкоугольной камеры для съёмки «невпихуемых» в кадр с близкого расстояния объектов.
После этого энтузиазма у проповедников китайского величия поубавилось и в ожидании «полностью новых» флагманов Huawei фанаты смартфонов провели полгода. И вот, наконец, свершилось:
|Смартфон
|Huawei P30
|Huawei P30 Pro
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Android 9 Pie
|Экран
|6.1”, 2340x1080, AMOLED, 19.5:1
|6.47”, 2340x1080, AMOLED, 19.5:1
|Процессор
|HiSlicon Kirin 980, 8 ядер (2x2.6 ГГц Cortex-A76 & 2x1.92 ГГц Cortex-A76 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55), 7 нм FinFET
|HiSlicon Kirin 980, 8 ядер (2x2.6 ГГц Cortex-A76 & 2x1.92 ГГц Cortex-A76 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55), 7 нм FinFET
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Постоянная память
|128 Гбайт, слот nano-SD
|128/256 Гбайт, слот nano-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|- тыловая: 40 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, программная стабилизация, съёмка видео 3840x2160 30 кадров в секунду
|- тыловая: 40 Мп, диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация, съёмка видео 3840x2160 30 кадров в секунду
|- дополнительная тыловая: 16 Мп, широкоугольная, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.7”
|- дополнительная тыловая: 20 Мп, широкоугольная, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.7”
|- дополнительная тыловая: 8 Мп, телефото, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, оптический зум 3x
|- дополнительная тыловая: 8 Мп, телефото перископическая, диафрагма f/3.4, размер сенсора 1/4”, оптическая стабилизация, оптический зум 5x
|- фронтальная: 32 Мп, f/2.0
|- фронтальная: 32 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|3650 мАч, несъемный, быстрая зарядка 22.5 Вт
|4200 мАч, съёмный, быстрая зарядка 40 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт
|Размеры
|149.1x71.36x7.57 мм
|158x73.4x8.41 мм
|Вес
|165 г
|192 г
|Официальные цены
|799 евро
|8/128 ГБ — 999 евро; 8/256 ГБ — 1099 евро; 8/512 ГБ — 1249 евро
Айфоносамсунг в начальной степени ожирения
Как вы уже прекрасно знаете, дизайнеры смартфонов в китайских компаниях занимаются исключительно тем, что перерисовывают новые iPhone сразу после их выхода и чуть-чуть меняют пропорции. А потом получают за это бешеные бабки уровня топ-менеджера. В 2018 году китайским дизайнерам не пришлось дополнительно утруждать себя – iPhone X в копировании прост – знай, рисуй себе модели с уродливыми вырезами в верхней части экрана и вертикально расположенными камерами на задней части корпуса. Но что делать, если Apple выпустил новый смартфон (iPhone XS) в старом дизайне? Что теперь перерисовывать?
Китайцы решили, что в отсутствие новых дизайнерских идей нужно довести старые до абсурда – принцип «тех же щей, да побольше налей». Поэтому спереди в P30 Pro у нас ядрёная смесь из дизайна Samsung с изогнутым по краям экраном + дизайна iPhone, но улучшенного – с более компактной «чёлкой». А на обратной стороне – толстенная, как зад бодипозитивной феминистки, мандула тройной/четверной камеры. Настолько огромная, кто смартфон всегда лежит криво, на одном боку и этим напоминает знаменитого пьяного рыбака из видео «бать, тебе нормально?».
Я и P20 Pro в своё время критиковал последними словами за сворованный неудачный дизайн iPhone X, но, честное слово, в новом поколении не стало лучше. Просто, если ты толстый, не носи корсет! И вечерние платья тоже не носи – будешь выглядеть набитой жиром бочкой, как Sony Xperia XZ2 Premium. Кстати, к чести Sony, они могли преодолеть дизайнерский кризис и после странных смартфонов-пухликов 2018 модельного года выпустили красивый Xperia 1, в котором есть черты и старых «квадратненьких» смартфонов, и плавные линии моделей новой волны. А Хуавей, как видите, ударился во что-то среднее между нарядами цыган и танцовщиц RnB с «широкой костью».
Всё это, конечно, придирки обзорщика, который избалован внешностью намного более тонкого и подтянутого Samsung Galaxy S10+, но дело даже не в толщине – прошлогодний Huawei Mate 20 Pro с его «электроплитой» из тыльных камер выглядел сзади симпатичнее.
Но, если вы не обзорщик и не «заелись» сравнениями с конкурентами, новый дизайн флагманов Huawei может вам и понравиться. Причём младший P30 за счёт меньшей толщины и размеров выглядит аккуратнее более крутого и дорогого P30 Pro.
Снова лучшие фотокамеры среди всех смартфонов в мире
Вы уже прочли достаточно словоблудия выше по тексту и, наверное, устали, поэтому перейдём к сути – Huawei сделал лучшую в мире фотокамеру в P20 Pro, а теперь повторил подвиг и прыгнул выше головы (своей головы, потому что конкуренты до сих пор не переплюнули старый флагман по качеству съёмки) и улучшил камеры флагмана снова.
Итак, в флагманском Huawei P30 Pro вы получаете:
- Новую основную 40 Мп-камеру с крутой оптикой f/1.6, оптической стабилизацией, лазерным + фазовым автофокусом и сенсором размером 1/1.7". Если вы ничего не поняли в наборе этих характеристик, но хотите разобраться, хороши ли они, читайте нашу статью с разъяснением терминов камер в смартфонах. Если вникать в этот омут нет желания, просто имейте в виду, что это даже «на бумаге» самая крутая и самая максимальная по сумме параметров камера. Как говорится, «у нас в Техасе всё большое». Даже если это не Техас, а Шэньчжэнь, родина Хуавея.
В чём новизна сенсора в сравнении с Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, у которых столько же мегапикселей, но другая оптика? В компоновке – структура основного сенсор P30/P30 Pro не RGB (Red, Green, Blue – красный, зелёный синий), а RYYB (Red, Yellow, Yellow, Blue – красный, жёлтый, жёлтый, синий), за счёт этого камера лучше снимает в условиях этих ваших рассветов-закатов.
Для сравнения: у камер Samsung Galaxy S10/S10+ чуть лучше оптика (стёклышки), но хуже сам сенсор камеры. У Sony Xperia оптика примерно такая же, сенсор очень крутой, но не настолько крупный (а это значит, что не настолько зрячий) сенсор и менее «вылизанная» автоматика съёмки. Флагман Xiaomi Mi 9 «кастрирован» из-за того, что в нём нет оптической стабилизации (страховки от размазанных кадров), которая сама по себе улучшает качество фото, а смартфоны LG G8/V50 просто выглядят «бедными родственниками», потому что в них напялили хорошие «стёкла» на камеры смартфонов среднего класса и пытаются при помощи «злой» автоматики заставить дешёвые камеры фотографировать на уровне дорогих. Работает всё это на уровне осла, которого пытался приспособить для езды Шурик.
- Самую качественную из возможных широкоугольную камеру для съёмки панорам, огромных зданий вблизи или всего интерьера маленькой комнаты одним махом. Это уже не совсем новая камера – её переставили из Huawei Mate 20 Pro, который вышел осенью 2018 года. И по способности «объять необъятное» она хуже, чем в Samsung Galaxy S10+ или LG V50 – корейцы предлагают более широкий угол съёмки. Зато у хуавеевской широкоуголки самый крупный (1/2.7”) сенсор и неплохая оптика (f/2.2”). У Самсунга размер сенсора широкоуголки меньше (1/3.0”), а оптика такая же, аналогично и в Xiaomi Mi 9. У LG G8/V50 самая крутая оптика (f/1.9”), но самый плохой сенсор (1/3.1”). В общем, широкоугольная камера Хуавея, как ни крути, самая сбалансированная.
- Перископическую камеру. О-о-о, такое в смартфоны ещё никто не запихивал. Сложно и долго объяснять, как эта штуковина устроена, просто знайте, что благодаря хитрому устройству её объектива («стёкол») P30 Pro может приближать картинку в 5 раз (5-кратный зум) без потери качества изображения. А с гибридным зумом (с небольшой потерей качества), когда этой камере «подмахивает» в помощь основная можно получить 10-кратное (!!!) приближение при адекватном качестве картинки.
Грубо говоря, вы можете сфотографировать голую соседку, пока она стоит на балконе седьмого этажа, а выглядеть фото будет, словно вы:
- Стоите рядом
- Фотографируете на смартфон уровня Honor 8C/Samsung Galaxy J5 (2018).
В общем, за счёт хитрой упаковки оптики и нескольких зеркал получаем зум-камеру в смартфоне стандартной толщины. Если вы думаете, мол, «ничего особенного», то посмотрите, как выглядел в недавнем прошлом флагман Самсунг с таким же потенциалом приближения снимка.
Фотографы, правда, негодуют и говорят, что перископические камеры в фотоаппаратах были давно признаны провальной технологией из-за того, что картинки с приближением в них выглядят темноватыми, недостаточно чёткими и с «рыхлыми» контурами по краям объектов. Но камеры-перископы в «фотиках» уже не используют чёрт знает сколько времени, поэтому нужно сначала перепроверить, как всё это выглядит в мобильнике.
- ToF-камеру, которая и не камера сама по себе (нельзя отключить остальные камеры и сфотографировать на эту), а дополнительный сенсор, который просчитывает идеальное размытие фона для портретных снимков. Чтобы не было такой ерунды, когда лицо остаётся чётким, а кончики волос или пальцев в кадре размазаны, потому что смартфон тупой и не понял, где в кадре заканчивается человек и начинается фон. А ещё такая камера позволяет создавать подробную 3D-модель морды лица для переноса в виртуальную реальность – это функция, которую китайцы подсмотрели у Sony Xperia.
В «простом» Huawei P30 камеры другие:
- Основную 40-Мп камеру переставили из Mate 20 Pro, от камеры в P30 Pro она отличается менее крутой оптикой (f/1.8 вместо f/1.6) и частично кастрированной функциональностью – китайцы вырезали из неё оптическую стабилизацию и теперь смартфон пытается бороться со смазанными кадрами только усилиями процессора. Кадры остаются чёткими, но из-за перестраховки автоматики и сверхкороткой выдержки фотографии получаются явно менее качественными, чем у старшего брата. И даже до камеры P20 Pro по качеству, честно говоря, не дотягивают – получается что-то среднее между камерами Huawei P20/Mate 20 и P20 Pro, ближе к первым.
- Широкоугольная камера перекочевала из стандартного (не Pro) Mate 20. Сойдёт, хотя она уже не флагманского качества, а ближе к какому-нибудь Samsung Galaxy A7 (2018).
- Камера для портретной съёмки и зума не перископическая, а обычная – сенсор дешёвенький, но оптика серьёзная, поэтому зум всё ещё пятикратный, но качество картинки на уровне смартфонов за 6-8 тысяч рублей. И сама картинка при таком приближении очень прыгучая, потому что страхующей оптической стабилизации нет.
Селфи-камеры абсолютно новые и одинаковые – 20 Мп с камерами, которые работают на фильтрах Quad Bayer, поэтому реальных мегапикселей меньше, а качество съёмки – лучше, чем у камер с «честными» 20 Мп. Наконец-то флагманы Huawei догнали по качеству селфи-снимков Самсунги и Айфоны! И это хорошие новости.
А плохие новости – Huawei так и не освоил по-настоящему качественную видеосъёмку. В сравнении с Айфонами картинка слишком «плавает» и искажается, а чёткость ниже. В сравнении с Samsung Galaxy S10 мало того, что само изображение из-з глупой автоматики хуже, так ещё и технически просто пропасть – Самсунг, я вам напомню, умеет снимать HDR-видео (сейчас это мало кому нужно, а вот когда вы купите крутой телевизор/монитор с правильной цветопередачей вместо нынешнего…), умеет снимать 4K-видео со стабилизацией (!) или Full HD видео при 60 кадрах в секунду со стабилизацией (!!!). А Huawei этого не умеет и, похоже, никогда не научится, потому что процессор Kirin 980 к таким задачам не приспособлен и был натаскан только на крутую фотосъёмку. Впрочем, в рассылке журналистам Huawei пишет, что P30 и P30 Pro поддерживают съёмку в 4K при 60 кадрах в секунду, но на «живых» смартфонах такого режима нет. Возможно, добавят в новых прошивках.
Работа над ошибками и новые функции
Все остальные нововведения звучат скорее, как «у нас тут были новые функции в Huawei Mate 20/Mate 20 Pro», мы перенесли их в P-серию.
Новые стандарты быстрой проводной зарядки в P-серии. Как вы помните, Mate 20 Pro первым из Хуавеев научился переваривать проводную зарядку на мощности 40 Вт. Теперь это умеет и P30 Pro, а стандартный P30 по скорости зарядки равен прошлогодним моделям (22.2 Вт). С 0% до 100% Huawei P30 Pro теперь пополняет заряд всего за полчаса.
Беспроводная зарядка. Только для Huawei P30 Pro. Не самая быстрая и всего на 15 Вт (Xiaomi Mi 9 поддерживает 20 Вт), но раньше и такой не было.
- Реверсивная беспроводная зарядка. Это когда кладёте что-нибудь на смартфон, и он это что-нибудь подзаряжает. Китайцы любят шутить, что таким образом можно подзарядить iPhone с его вечно плохой автономностью, но в действительности это нужно для того, чтобы вы могли пополнить заряд ваших беспроводных наушников (Apple AirPods или др.) без необходимости заряжать их в кейсе.
- Аккумуляторы стали крупнее. 4200 мАч в Huawei P30 Pro (у P20 Pro было 4000 мАч) и 3650 мАч в P30 (у P20 было 3400 мАч).
- Сканеры отпечатков теперь находятся внутри экрана. Я не особый любитель таких трюков, потому что нащупать сканер на корпусе обычно проще. Но в Huawei экранные сканеры работают хорошо (в Mate 20 Pro, кстати, работали плохо), поэтому записываем это новшество в плюс. Впрочем, в реальной жизни хватает и разблокировки сканированием лица, которая здесь тоже очень хороша.
- Интеллектуальный помощник Huawei. По функциям примерно равен Google Assistant, но впервые доступен для российского рынка и на русском языке. Умеет распознавать достопримечательности, озвучивать калорийность продуктов после того, как наведёте на них камеру, переводить вывески и надписи в области зрения камеры на лету.
Возможность снимать видео сразу на две тыльные камеры. Работает это так: видеозапись делится пополам, в одной её половине вы можете снимать человека на панорамную съёмку, на фоне каких-нибудь небоскрёбов, например. А на второй половине использовать пятикратное приближение и крупным планом снимать его счастливое «мама, я приехал в Нью-Йорк» лицо. До этого съёмку на две камеры практиковала Nokia, но в ней это была тыльная + фронтальная камера, а не две тыльных.
Эффект «шёлковой воды» для фотографий. Серьёзно, смартфон берёт и размазывает текущую воду в гладкий поток, как на снимках курортов на Канарах или в рекламе минералки. Причём делает это моментально, смартфон не нужно удерживать по нескольку секунд для съёмки такого кадра.
Простая и быстрая синхронизация с компьютером без проводов. Правда, только с хуавеевским компьютером. В новых ноутбуках Huawei Matebook есть NFC. Прикладываете смартфон к сенсору NFC, и можете качать с него файлы, закачивать на него обратно, открывать контакты и т.д. на максимально доступной без проводов скорости. В стандартную Windows тоже когда-нибудь добавят что-то подобное, но там тоже будет всё непросто.
Недостатки
Ну а куда же без них? Чтобы вы слишком не обольщались приторными статьями о новинках, сразу сообщаю вам, что:
- Звук не очень. Этот недостаток произрастает из «достоинства» новых смартфонов – в P30 Pro динамик вмонтирован в экран, а не расположен привычным образом. Звук из него исходит неплохой, но:
- Нужно попадать ухом именно туда, где динамик находится, а на экране нет следов, где именно он расположен.
- Если не попали, речь вашего собеседника довольно громко слышат все окружающие. Насколько громко? Если вы когда-нибудь видели спроектированную дебилами Nokia 1280, которую люди прикладывают к уху обратной стороной (со стороны крышки в разговоре человека слышно лучше, чем с передней стороны смартфона), вы знаете, о какой громкости идёт речь.
- Из-за специфического устройства динамика по-настоящему громким он быть не может, а это значит, что стереозвука и стереодинамиков в Huawei P30 Pro нет. А в P20 Pro были, и они были неплохими. Основной динамик и в Huawei P30 Pro, и в стандартном P30, по звуку такой же, как у P20 Pro. Но без дополнительного динамика-ассистента смартфон звучит ничуть не лучше ширпотребного и вчетверо более дешёвого Xiaomi Redmi Note 7. До Самсунга Galaxy S10+ или Sony Xperia XZ3 по качеству динамиков новым Хуавеям как до Луны. Да и LG G8/V50 звучат лучше…
- Дисплеи тоже не выглядят люксом. Поймите правильно – с яркостью и цветопередачей всё в порядке, но натянутый на 6.5 дюймов Full HD+ AMOLED по чёткости уже совершенно не впечатляет. И Sony с её 4K-дисплеем, и Samsung/LG с Quad HD выдают намного более чёткую и «звенящую» картинку. Я не придираюсь к этому, когда речь идёт о Xiaomi Mi 9 за 30 тысяч рублей, но буду придираться, когда мы говорим о смартфоне за «тыщу баксов» и больше. И да – в старом Huawei Mate 20 Pro есть Quad HD, так что Huawei всё могут, просто не хотят ставить максимально крутой дисплей в менее престижный (в сравнении с Мейтом) P30 Pro по маркетоидным соображениям.
- Новый Huawei P30 хуже старого P20 Pro. Как ни странно. Посудите сами – основная камера фотографирует хуже, звук хуже, автономность хуже, экран такой же, быстрая зарядка такая же, водозащиты нет (а у P20 Pro она есть). Разве что селфи-камера намного лучше и тыльная широкоугольная камера прибавилась. Но это слабые аргументы, честно говоря.
- Видеосъёмка хромает. Говорил об этом раньше и повторюсь снова – Samsung, Sony и Apple по части видеозаписи по-прежнему впереди.
- Кастрированная функциональность корпуса. Отдельного разъёма для наушников нет, слота для общепринятой карты памяти microSD нет. Есть слот nano-SD – стандарта, на который наплевать всем, кроме Хуавея, поэтому таких карт памяти вы нигде не купите. И не надо сейчас «ля-ля» о том, всё это было невозможно впихнуть в смартфон, потому что у Самсунга Galaxy S10 явсе эти слоты-разъёмы есть при сопоставимой безрамочности и стереодинамиках. Это просто китайское «нам не нужно – значит никому не нужно», проистекающее из всё того же копирования подхода Apple.
- Процессор очень быстрый, но у конкурентов быстрее. Хуавей, как одни из разработчиков сетевого оборудования и прочих сотовых вышек, делают смартфоны с отличным уровнем приёма связи. А с недавних пор и хорошей производительностью в работе с приложениях при неплохой экономичности. Но по мощности в играх Kirin 980 равен прошлогоднему флагманскому Qualcomm Snapdragon 845, который можно купить в таких дешёвых смартфонах, как Xiaomi Pocophone F1 за 20 тысяч. И, как ни крути, запас мощности по всем фронтам у смартфонов-конкурентов на базе Snapdragon 855 более внушительный.
Ничего не имею против китайских процессоров – они по-своему крутые (хотя фанаты перепрошивки на нестандартный Android эти процессоры ненавидят из-за их сложности для ковыряния энтузиастами), но в таких процессорах есть смысл, когда мы жертвуем мощностью, чтобы получить в других характеристиках что-то более важное. Только вот во флагманах Samsung 4000 мАч стали стандартом, а флагманы Xiaomi по-прежнему стоят 30 тысяч при более мощном процессоре, поэтому аргументы «а у нас автономность выше» или «зато вы получаете такую мощность дешевле, чем у конкурентов!» уже не принимаются. Остаётся только железобетонный аргумент «а вы посмотрите, какие крутые фотографии получаются!», но его будет достаточно не всем покупателям.
Брать или не брать?
Против лома нет приёма – перед нами по-прежнему смартфоны с лучшим в мире качеством фотосъёмки и одни из лучших по автономности, только уже не в 2018 году (как это было с P20 и P20 Pro), а в 2019. При хорошей производительности и полной настраиваемости оболочки, чего до сих пор нет в Самсунгах, Айфонах и прочих Google Pixel.
Это именно те три функции, по сочетанию которых флагманы Huawei вне конкуренции: хорошо фотографировать, быстро и долго работать. Нигде больше нет камер с суперзумом, очень качественной широкоугольной съёмкой, максимально крутой в фотосъёмке стандартной камерой при 4200 мАч. Нигде! Только в сравнении с прежними P20 и P20 Pro весь этот набор железа нам всё это подают в «дорогом-богатом» (что мне не нравится, но я допускаю, что это просто «обзорщик зажрался») дизайне корпуса, с более крутыми селфи-камерами, беспроводными зарядками, зарядкой до 70% за полчаса по проводу, крутыми селфи-камерами и новыми режимами съёмки. Что вам ещё нужно от смартфона для реальной жизни?
Это смартфоны не для аудиофилов или любителей кинематографически крутого качества видеозаписи на камеру. Любителям игр на максимально дорогих смартфонах тоже лучше предпочесть что-то другое Snapdragon-образное. Фанаты смотреть кино в постели со смартфона почти впритык к глазам скорее выберут Huawei Mate 20 Pro с более чётким дисплеем. Но P30 и P30 Pro – это сейчас идеальное сочетание китайской надёжности (хи-хи, вот и настали те времена, когда китайские смартфоны надёжнее японских и южнокорейских) и неприхотливости при бешено навороченных и, во многом, лучших в мире комплектующих внутри. Цените волков в овечьей шкуре, пока их не занесли в Красную книгу смартфоностроения из-за маркетологов-браконьеров.