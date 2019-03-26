Смартфоны с лучшими в мире фотокамерами в 2019 г. Быстрый обзор Huawei P30 и P30 Pro

Если Сяоми мы любим за подход «мы тут нашли в продаже корейский экран, японскую камеру и американский процессор, выбили из поставщиков хорошую скидку в обмен на массовые продажи, так что покупайте наш Xiaomi Mi 9, если хотите минимальную наценку на такое железо», то идея Хуавея «в нашем смартфоне китайский процессор, китайско-немецкая камера с перелопаченными в КНР алгоритмами работы, китайский аккумулятор и, по возможности, китайский экран, но всё это по качеству не хуже, чем вы получаете в Самсунгах и Айфонах, но дешевле и надёжнее». И ведь не врут!

За эту авторитарную самоуверенность «мне наплевать, что думают вокруг – я сам знаю, как лучше» покупатели с восторженным визгом сметают с прилавков Хуавеи не только в России и Китае, странах-любителях твёрдой руки, но и в Европе, известной своими производителями-тюфяками, которые проиграли на мобильном рынке (Siemens, Ericsson, Archos и проданный китайцам полумёртвый Alcatel помните?) почти всё.

Разумеется, продажи «попёрли» не сразу, а только в момент, когда качество смартфонов стало соответствующим более дорогим конкурентам. Началось это в эпоху Huawei P9, который, в целом, был обычным смартфоном-флагманом «для бедных», но, в отличие от всех остальных китайских супермоделей, фотографировал не на уровне Самсунгов среднего класса и Айфонов трёхлетней давности, а гораздо выше среднего. Пусть даже и не дотягивал до Samsung Galaxy S7 edge и iPhone 6s, которые вышли в то же время.

Huawei P10 в 2017 году повторил такой же путь, но уже приблизился к Самсунгу по мощности процессора. А в дорогой версии P10 Plus минимально отличался от Самсунга Galaxy S8 по качеству фотосъёмки. Тогда эту угрозу никто всерьёз не воспринял, потому что Самсунг свалял дурака и перенёс в Galaxy S8/S8+ камеру без изменений из старых Galaxy S7/S7 edge. «Китайцы догнали по качеству двухлетний смартфон Самсунга? Да ещё не полностью? Тоже мне достижение!», - фыркали фанаты мобильников и обзорщики и не воспринимали смартфоны всерьёз.