Лучший бюджетный смартфон 2019 года по китайской цене в России: обзор Redmi Note 7

В любом случае, если Note 6 отличался от Note 5 в-основном более “безрамочным” экраном, то Note 7 - это уже значительный скачок вперёд по всем параметрам.

Ну почти по всем. Меня радует смена порта на USB-C, как и сохранение разъёма 3,5 мм с поддержкой FM-радио, но с добавлением модуля NFC это был бы просто хит на рынке для всех, от любителей крутых характеристик до тех, кому просто "чтобы работал долго и не тормозил". Потому что по скорости работы с реальными приложениями Note 7 ничем не уступает многим флагманам.

Камера

В Redmi Note 7 используется 48-мегапиксельный сенсор, однако это не та же матрица, что стоит в Xiaomi Mi 9 и будет стоять в Redmi Note 7 Pro. В том случае был сенсор от Sony, здесь - от Samsung. Хотите моё мнение? Сенсор от Samsung лучше.