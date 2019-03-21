Лучший бюджетный смартфон 2019 года по китайской цене в России: обзор Redmi Note 7

Внешний вид и конструкция
Кратко напомню, что все отличия Xiaomi Redmi Note 6 в сравнении с Note 5 ограничились расширенным экраном с модной в то время “монобровью” и бесполезной второй селфи-камерой. Redmi Note 7 продолжает следовать моде, но уже заменил широкую “чёлку” на более приглядный каплевидный вырез.
И всё же рамки по-прежнему ощущаются большими - особенно если на чёрный смартфон надеть чёрный же силиконовый чехол из комплекта (на фотографиях его нет, потому что это картина не для слабонервных).
Тем не менее, при прямом сравнении с Note 5 видна большая разница. Если вы владелец пятого "ноута", вы обязательно напишете в комментариях, что вам и так нормалёк, но в реальности с дизайна Note 7 уже не захочется.
Но самое главное - теперь вместо устаревшего разъёма micro-USB можно наслаждаться новым USB-C и полноценной. Ура! Xiaomi смогли!
3,5-мм разъём, слава китайским богам, на месте. Хотя в более дорогих смартфонах с менее ёмким аккумулятором его почему-то убирают. И даже ИК-порт тут тоже присутствует.
Ещё жаль, что гибридный разъём так и оставили гибридным. Ему бы отдельный слот под MicroSD - и было бы просто супер. Но пока такую инновацию "изобрёл" только ASUS в своих ZenFone Max Pro M1/M2.
Вообще, вторым (после формы "чёлки") главным отличием Redmi Note 7 от Redmi Note 5/6 Pro стал новый стеклянный корпус с красивыми расцветками - в кои-то веки Редми Ноуты начали выглядеть дороже, чем они есть на самом деле. Но для обзоров российское представительство выдало экземпляры строго в похоронно-чёрной расцветке. С другой стороны, российские покупатели неисправимы и львиная доля продаж в реальности будет приходиться именно на чёрные Redmi Note.
Экран и интерфейс
Как и прежде, в Redmi Note 7 установлен IPS-экран, при этом очень крутой по своим характеристикам. Я замерил его параметры в двух режимах - в “стандартном”, более приятном для глаз, и “повышенном” - который раскрывает все возможности экрана, но периодически “привирает” цвета, подстраиваясь под текущие условия (фото/видео/текст).
Разницу можно видеть в таблице. В “обычном” режиме максимальная яркость - 450 кд/м2, в “повышенном” - 500 кд/м2. Температура белого, соответственно, 6800К и 9000К. Думаю, не надо говорить, что при 9000К смотреть на экран через какое-то время становится физически тяжело (расплескалась синева), поэтому я предпочитаю включать “стандартный” режим. Благо, настройка “режима чтения”, он же - “ночной режим”, здесь имеется отдельно.
|Xiaomi Redmi Note 7
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|450–500/1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300–1460:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|92%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800–9000К
Не менее, чем максимальная яркость, интересна и минимальная - точнее, максимальное свечение белого при минимальной настройки яркости в телефоне. В этом случае яркость составляет всего 1 кд/м2 - это очень мало (в хорошем смысле).
Ну и вообще, интерфейс Xiaomi Redmi Note 7 полностью аналогичен другим смартфонам Xiaomi. Не обязательно даже брать в руки новейшую модель - любой не совсем древний Сяоми в программной начинке выглядит так же. Если не видели, как просто взгляните на скриншоты.
Производительность и автономность
В отличие от Redmi Note 5 и 6, где использовался процессор Qualcomm Snapdragon 636, здесь уже стоит 660. Соответственно, выросла и производительность (особенно её запас в играх) и автономность (не так значительно, но всё же).
Интересно, что именно в AnTuTu Benchmark видна даже разница с другими смартфонами на этой же SoC. То ли это “чит”, настроенный специально на этот бенчмарк, то ли внутренняя память и "оперативка" получили более серьёзный прирост в скорости работы, чем процессорные ядра или игровая графика. Потому что и в 3D Mark, и в Geekbench результаты Xiaomi Redmi Note 7 почти такие же, как у конкурентов на Snapdragon 660. Как и должно быть.
В любом случае, если Note 6 отличался от Note 5 в-основном более “безрамочным” экраном, то Note 7 - это уже значительный скачок вперёд по всем параметрам.
Ну почти по всем. Меня радует смена порта на USB-C, как и сохранение разъёма 3,5 мм с поддержкой FM-радио, но с добавлением модуля NFC это был бы просто хит на рынке для всех, от любителей крутых характеристик до тех, кому просто "чтобы работал долго и не тормозил". Потому что по скорости работы с реальными приложениями Note 7 ничем не уступает многим флагманам.
Камера
В Redmi Note 7 используется 48-мегапиксельный сенсор, однако это не та же матрица, что стоит в Xiaomi Mi 9 и будет стоять в Redmi Note 7 Pro. В том случае был сенсор от Sony, здесь - от Samsung. Хотите моё мнение? Сенсор от Samsung лучше.
Да, он не позволит вам получить фотографию в 48 мегапикселей. Как ни крути, фото будет в разрешении 4000х3000, т.е. 12 мегапикселей. Причём, даже если снимать в RAW с помощью стороннего софта (я поставил Lightroom). Тем не менее, как я писал в обзоре Xiaomi Mi 9, для достижения оптимальной чёткости картинки там нужно вручную включать режим 48 Мп, ибо в обычном 12 Мп режиме камера снимает нерезко, даже хуже (по этому параметру), чем у Xiaomi Mi 8.
С Redmi Note 7 никакой возни - просто навёл и снял, и получил максимально качественный снимок из возможных на этом аппарате. Иногда режим AI может чуть-чуть добавить контрастности, иногда и убавить, но чаще он вообще ничего не меняет. Из всех моих снимков (а я всегда при тестировании снимаю одно и то же в обоих режимах) наибольшую разницу я заметил тут:
Вообще, камера заметно “выросла” по сравнению с Redmi Note 6, особенно это видно по HDR. Да и шумодав грамотно замазывает шумы, не трогая детали, разве что, проблемы могут быть с тёмными деталями - например, с проводами на фоне ночного неба.
Но в целом это хорошая камера. Например, недавно у нас на Ferra.ru был материал про смартфоны до 30 тысяч рублей, где мы, в том числе, сравнили фотографии с их камер. Так вот, Redmi Note 7 им не уступает.
В том числе в смартфоне “прокачали” и видеосъёмку. Разрешения 4К здесь по-прежнему нет, но появилась частота кадров 60 FPS. Качество, правда, всё ещё хромает - это вам не Mi Note 3, крутая видеосъёмка Redmi по рангу не положена.
Особенно проблемны ночные сцены - здесь (как и ранее, впрочем, а также в более дорогих Mi 8 и Mi 9) можно наблюдать частую перефокусировку (смартфон мучительно пытается навести резкость и получается это у него далеко не всегда), что сильно портит впечатление.
Зато нет разницы в резкости между съёмкой в 30 и 60 кадров в секунду.
Фотографии в полном разрешении вы можете скачать тут.
Конкуренты
|Xiaomi Redmi Note 7
|Asus Zenfone Max Pro M2
|Honor 8X
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 8.1.0
|Android 8.1 Oreo, EMUI 8.2
|Экран
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 409 ppi
|6,3’’, 1080х2280 пикс., 19:9, IPS, 403 ppi
|6,5’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 396 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|HiSilicon Honor Kirin 710, 8 ядер
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 512
|ARM Mali-G51
|Оперативная память
|3 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 19,7 Мп & 2,1 Мп диафрагма: f/1.8 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 15,9 Мп диафрагма: f/2.0
|Аккумулятор
|4000 мАч, несъемный
|5000 мАч, несъемный
|3750 мАч, несъемный
|Размеры
|159,2x75,2x8,1 мм
|157,9х75,5х8,5 мм
|160x77x8 мм
|Масса
|186 г
|170 г
|175 г
|Цена
|14 тысяч рублей
|16-18 тысяч рублей
Asus Zenfone Max Pro M2
В лице нового Zenfone Max Pro M2 от Asus можно получить примерно то же самое по производительности, что и в Redmi Note 7, но с наличием NFC. Ещё у Asus тройной слот - для двух симок и карты памяти - вместо гибридного у Redmi Note 7. Ну и аккумулятор 5000 мАч, а потому и автономность лучше. Расстраивает только micro-USB и “монобровь”, а также качество камеры - на мой взгляд, новинка от Xiaomi снимает лучше.
При этом Зенфон дороже - объёмы производства в сравнении с Xiaomi у него меньше, продавать смартфон в убыток, как это делает Сяоми с Redmi Note 7, Асус всё ещё не готов. И, наконец, огромные 5000 мАч в аккумуляторе омрачены запредельной прожорливостью процессора (который сам по себе неплох, но в Max Pro M2 плохо обуздан), снижают реальную автономность до уровня 4500 мАч.
Honor 8X
Как и модель от Asus, Honor 8X - почти полный аналог Redmi Note 7, но с NFC. Недостатки те же - micro-USB и “монобровь” (хоть и маленькая), а также устаревший уже Android 8.1 в качестве программной платформы. А вот по качеству фото тут всё субъективно: если вам нравятся на фото ядрёные цвета, как в глянцевых журналах "дорого-богато", то однозначный выбор - Honor 8X. Если по душе более нейтральные оттенки и хорошая детализация - то Xiaomi Redmi Note 7.
Строго говоря, Honor 8X создали как запоздалый ответ на выход Redmi Note 5 или Redmi Note 6 Pro, а современный соперник Редми Ноута 7, Honor 10i, только-только вышел, и Huawei явно не был готов к тому, что Xiaomi будет демпинговать и выравнивать цену с китайской даже после всех "роспозолотиручкунадзоров" и прочих санстанций.
Итого
Xiaomi Redmi Note 7 - это отличное обновление одной из самых адекватных линеек смартфонов по соотношению цена-качество. Сюда бы ещё NFC - и цены бы ему не было. Из объективных недостатков отметить практически нечего, Redmi Note 7 запросто даст фору и некоторым более дорогим смартфонам.
Радует, что цена не только не стала выше, а и изменилась в меньшую сторону - попробуйте вспомнить ещё одну такую же жертву (кроме цен на Huawei P20 Pro, который уже снят с производства), когда смартфон в России стоит столько же, сколько в Китае? Не говоря уже о том, что другие компании не стесняются просить за такие же характеристики все 30 тысяч. Так что это как раз тот случай, когда Xiaomi лучше, независимо от точки зрения тех, кого "уже тошнит от этих ваших Сяоми, чёртовы вы сектанты". Заслуженная награда "Удачная покупка" и серьёзная заявка на звание лучшего смартфона 2019 года уже сейчас, в его начале.