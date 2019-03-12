Выбираем крутой китайский смартфон до 30 тысяч рублей: Xiaomi и Honor против всех

Xiaomi Mi 8 - наглядное пособие на тему "каким может быть смартфон за 30 тысяч, если производитель не будет наглеть с наценкой за красивые глаза или какой-то там имидж". Самый дешёвый в мире смартфон с качественными камерами и флагманским процессором Snapdragon 845. Изначально стоил 30 тысяч рублей (причём как в Китае, так и в России, что для официально поставляемых Сяоми неслыханно), но накануне выхода более нового Mi 9 подешевел до 27 тысяч в варианте с 128 Гбайт памяти в официальном магазине.

Все атрибуты роскоши - OLED-дисплей, огромный запас мощности, качественные камеры. А вот автономность и практичность покупатели ругают, но покупатели Xiaomi - самые избалованные характеристиками ребята, поэтому сегодня мы перепроверим их жалобы.

Да, скоро за 30+ тысяч начнут продавать тот самый Mi 9, но новый и старый флагман Xiaomi отличаются слабо - уж точно не настолько, чтобы бежать за новинкой и переплачивать за неё 5 и более тысяч рублей.