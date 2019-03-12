Выбираем крутой китайский смартфон до 30 тысяч рублей: Xiaomi и Honor против всех

Пока фанатики китайских магазинах строчат комментарии "а вот на Aliexpress за эти деньги можно купить...", вернёмся к реальности и представим себе обычного человека, который не хочет ждать доставку и связываться с гарантийным обслуживанием формата "отправьте нам сломанный мобильник в Китай за ваш счёт, а мы когда-нибудь отремонтируем и отправим обратно". У человек просто есть 30 тысяч рублей и он готов потратить их на какой-нибудь приличный и универсальный смартфон. Он идёт в магазин или даже заходит в интернет, но выбирает строго официальные магазины. У него нет религиозной преданности к какой-нибудь марке и он готов рассмотреть разные варианты. Как ни крути, Samsung, LG, Sony и Nokia с ценами по-прежнему наглеют, поэтому лучший смартфон при ограниченном бюджете = китайский смартфон.
Хороший смартфон дешевле 30 тысяч = китайский смартфон
У всех смартфонов в нашем тесте 128 Гбайт памяти. Для кого-то это может показаться излишеством, но мы покупаем китайский (а значит, более навороченный за те же деньги) смартфон на грани среднего класса и флагманов (а значит, 64 Гбайт из "старших бюджетников" - это уже мало), поэтому есть смысл забыть о том, что такое "память заполнена, удалите что-нибудь". К тому же, у двух из четырёх смартфонов нет слота microSD, а значит для них нужно брать памяти с запасом на будущее, когда вам будет лень вручную разбираться, какие фотографии и видео с камеры достойны храниться внутри, а какие стоит оставить только в интернете. Впрочем, даже если снизить требования до 64 Гбайт памяти, всё равно все эти мобильники окажутся на одной полке с примерно одинаковым ценником. Итак, кто у нас тут есть?
Oppo RX17 Neo - младший брат дорогостоящего "камеры делаем максимально крутыми, а на процессоре экономим" Oppo RX17 Pro. В продажу поступил в ноябре 2018 года по цене в 30 тысяч рублей, но сейчас стоит уже 28 тысяч.
Что от него ждём? Типичный Oppo - это мобильник с пресным дизайном, очень крутыми селфи-камерами, хорошими стандартными тыльными камерами, экономией на функциональности корпуса (слоты карт памяти, древние разъёмы зарядки, нет отдельных разъёмов для наушников и т.д.), хорошей автономностью и немного урезанными в сравнении с конкурентами процессорами. С учётом того, что обычные люди обращают внимание на качество камеры и не обращают внимание на марку процессора (лишь бы смартфон не зависал), а энтузиасты даже между собой не могут определиться, что лучше - флагманский Kirin 970 или крутой процессор среднего класса Snapdragon 660, у Oppo есть все шансы на успех.
Honor 10 - заслуженный Иван Ургант от мира мобильников. В том смысле, что в каждой бочке затычка. Вышел в мае 2018 года и доживает последние недели на конвейере, но по-прежнему популярен, потому что это один из самых мощных и красивых мобильников в среднем классе. В варианте с 128 Гбайт памяти изначально стоил 30 тысяч, а теперь стоит 28 тысяч рублей. Младшая версия с 64 Гбайт и вовсе подешевела до 25 тысяч.
Быстрый, один из первых с переливающейся градиентной расцветкой в некоторых версиях, разъёмом для наушников (редкость в таких смартфонах) и непонятным качеством камер - одни говорят, что "нормалёк", другие плюются. Разберёмся в сравнении с конкурентами.
Xiaomi Mi 8 - наглядное пособие на тему "каким может быть смартфон за 30 тысяч, если производитель не будет наглеть с наценкой за красивые глаза или какой-то там имидж". Самый дешёвый в мире смартфон с качественными камерами и флагманским процессором Snapdragon 845. Изначально стоил 30 тысяч рублей (причём как в Китае, так и в России, что для официально поставляемых Сяоми неслыханно), но накануне выхода более нового Mi 9 подешевел до 27 тысяч в варианте с 128 Гбайт памяти в официальном магазине.
Все атрибуты роскоши - OLED-дисплей, огромный запас мощности, качественные камеры. А вот автономность и практичность покупатели ругают, но покупатели Xiaomi - самые избалованные характеристиками ребята, поэтому сегодня мы перепроверим их жалобы.
Да, скоро за 30+ тысяч начнут продавать тот самый Mi 9, но новый и старый флагман Xiaomi отличаются слабо - уж точно не настолько, чтобы бежать за новинкой и переплачивать за неё 5 и более тысяч рублей.
Vivo V11 - “родственник” Oppo RX17 Neo, от компании, которая ни в какую не признаёт это родство, и с официальным ценником в 30 тысяч рублей. На момент написания статьи - самый дорогой смартфон из четырёх, при этом ещё и "кот в мешке", потому что в дикой природе не встречается, в китайских магазинах почти нигде не продаётся (такие смартфоны китайцы покупают в сотовых салонах, а не в интернете).
Смартфон среднего класса с претензией на нечто большее - после Xiaomi Mi 8 не возбуждает, но в сравнении с iPhone 6S 32 Gb за эти же деньги смотрится, знаете ли, перспективно. Да и вообще, очень любопытно узнать, где в табеле о рангах находится место Vivo в сравнении с остальным "китайским люксом".
Сюда бы ещё OnePlus 6 и Meizu 16, но Ванплюс в среднем стоит 32-33 тысячи (а это дороговато), а Мейзу балансирует на грани банкротства и обнищала настолько, что закрыла российское представительство и разогнала всех, кто отвечал за контакты со СМИ. Очень жаль.
Внешний вид и конструкция
Если вы один из любителей жаловаться, что "все смартфоны нынче на одно лицо", вот вам ещё одно подтверждение таких слов - однообразная китайщина, у которой можно легко сменить шильдики, и никто не заметит подмены. И не нужно сейчас заливать о том, что время и мода такие - Sony Xperia любого из поколений не будет выглядеть клоном, Samsung и даже Meizu тоже сохраняют собственное лицо. А эта четвёрка китайцев "не парится". Причём у Xiaomi есть ни на что не похожий Mi Mix 2S с такой же начинкой, как у Mi 8, но он неадекватно дорог по сей день. И только Honor из компании сегодняшних героев заслуживает оправдания - во-первых, он первым начал внедрять переливающиеся разными цветами корпуса, во-вторых, сканер отпечатков на лицевой панели - очень удобная штука.
В целом же дизайн китайщины неприятно попахивает плагиатом iPhone X. Разве что производители смартфонов по-разному переосмысливают безрамочность и “монобровь”. Впрочем, широкую чёлку у Xiaomi Mi 8 можно простить - всё же, это было год назад, а сегодня у нас уже есть Mi 9 с каплевидным вырезом.
А вот "подбородок" (нижняя рамка) у Xiaomi всё-таки слишком большая, в почти такой же по размеру рамке Honor вместил сканер отпечатков, а здесь - волшебное ничего.
У Xiaomi Mi 8 сканер находится на тыльной стороне. С Honor уже разобрались. А вот Oppo RX17 Neo и Vivo V11 используют более прогрессивную технологию - сканер, встроенный в экран. Да, из-за этого (поскольку, технология относительно свежая) общая чёткость срабатывания чуть ниже, чем у отдельного датчика, однако вкупе со сканированием лица и в Oppo и в Vivo никаких проблем с разблокировкой не ощущается.
«Одинаковые с лица» смартфоны отличаются расположением сканеров отпечатков пальцев, ёмкостью аккумулятора, возможностью подключать наушники отдельно от зарядного устройства и наличием/отсутствием слота для карт памяти microSD
Кроме Xiaomi Mi 8, у всех смартфонов есть разъём 3,5-мм под стандартные проводные наушники, но не все при этом поддерживают FM-радио - см. таблицу внизу.
По разъёмам тоже не всё одинаково. У Oppo и Vivo устаревший micro-USB (ему скоро стукнет 12 лет), а у Honor 10 и Xiaomi Mi 8 - современный USB-C, и, видимо, как плата за это - отсутствие слота под MicroSD. При этом, и у Oppo RX17 Neo и у Vivo V11 слот под карту памяти не просто присутствует - он ещё и вынесен отдельно от двух симок. Удобно.
Vivo также получает приз за наименее выступающую камеру. Это особенно заметно, если положить все смартфоны на стол экранами вверх. Vivo качается меньше всех. Интересно, что в руке V11 ощущается самым тонким остальных, хотя на практике всё ровно наоборот.
Вообще, с цифрами тут чехарда какая-то: например, по субъективным ощущениям, Honor 10 - самый толстый и тяжелый, а все официальные характеристики говорят об обратном. Пора нам в Ferra заиметь собственные весы и штангенциркуль.
Экран и интерфейс
Из всей четвёрки типом экрана выделился лишь Honor 10 - у него IPS-матрица вместо более крутого AMOLED. При этом 400 кд/м2 яркости на OLED выглядят, извините, более яркими, чем 430 на IPS - "бесконечная" контрастность самсунгоподобных экранов способствует. С другой стороны, в "ярком" режиме в настройках экрана Honor (с перенасыщенными цветами) экран раскочегаривается до 500+ кд/м2, а это уже приличный результат.
Качественный AMOLED-экран перестал быть эксклюзивом Самсунга, и это прекрасно
Гораздо важнее, что IPS-экран кушает больше энергии, чем AMOLED. Но об этом позже. Если не придираться к PenTile (заведомо чуть меньшей чёткости в сравнении с IPS) у AMOLED, то все четыре экрана примерно одинаковы по своим характеристикам и восприятию. Разве что, в стандартном нейтральном режиме цветопередачи у Xiaomi Mi 8 наиболее приятная глазу температура. Но и в остальных случаях это можно настроить под себя.
|Oppo RX17 Neo
|Vivo V11
|Honor 10
|Xiaomi Mi 8
|Максимальный уровень яркости
|427 кд/м2
|400 кд/м2
|429 кд/м2
|420 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|1400:1
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|94%
|99%
|85%
|92%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,44
|1,76
|3,56
|1,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,3
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700К
|8000К
|7900К
|6500 К
Все упомянутые в статье смартфоны работают на фирменных оболочках своего производителя. В целом, они равнозначны и примерно одинаково удобны, кроме… Vivo V11. Опустим нелепое название Funtouch OS (прикольнокасаться, говорите?), суть в другом - это самый неудобный интерфейс, по крайней мере, из четырёх упомянутых моделей.
Самые простые функции в настройках можно искать бесконечно, потому что находятся они у чёрта на куличках, строки поиска по настройкам нет. Ещё и меню быстрого доступа вызывается “по-айфоновски” свайпом снизу-вверх. Оно, может, и не плохо, но срабатывает примерно в половине случаев. В остальных случаях смартфон считает, что нажата кнопка “Домой”.
Производительность и автономность
И Oppo RX17 Neo и Vivo V11 построены на Qualcomm Snapdragon 660, а потому их скорость работы примерно идентична. Мало того, что они самые слабые модели в четвёрке, их ещё и обделили NFC (Google Pay, оплата со смартфона взамен банковской карты, вот это всё).
У Xiaomi Mi 8 и Honor 10 производительность гораздо выше и NFC присутствует. По скорости работы Mi 8 чуть лучше, чем Honor, да и запас для игр на 2-3 года есть только у Xiaomi. Но без наглядного теста, по памяти, вы вряд ли сможете чётко рассказать, где именно и насколько Mi 8 быстрее, чем Honor 10, потому что разница в приложениях символическая.
Snapdragon 660 в Oppo и Vivo хватает для нормальной скорости работы. Но Kirin 970 и Snapdragon 845 в Honor 10 и Xiaomi Mi 8 хватает для того, чтобы вообще не ощущать нагрузку, которую приходится осиливать «железу» смартфона
Давайте взглянем на автономность - тут уже всё гораздо интереснее.
Лидером по автономности внезапно оказался Vivo V11. Он обогнал даже Oppo RX17 Neo, который, напомню, построен на том же процессоре.
Остальные претенденты показали в общем почти одинаковые результаты, разница лишь в нюансах - в каком именно режиме кто дольше работал. К примеру, и Xiaomi и Oppo дольше крутят видео, нежели позволяют читать текст. Объяснить это можно использованием экрана AMOLED - в типичном видеоролике больше чёрного, чем в тексте, а на участки с чёрным цветом AMOLED-экраны энергию не расходуют.
По сочетанию производительности и автономности однозначный лидер - Xiaomi Mi 8.
Камера
Протестировать фотосъёмку в четырёх смартфонах - дело адски хлопотное. Поэтому я старался придерживаться определённой системы. При наличии режима AI я делал две фотографии (AI выкл и AI вкл) и затем отбирал лучшую. В случае Xiaomi Mi 8 чаще всего лучший снимок был без AI. Для Honor 10 - наоборот, кроме двух случаев: ночные сцены и сцены с высоким динамическим диапазоном (HDR), когда нужно схватывать светлые и тёмные участки одинаково хорошо. В обоих случаях AI в Honor 10 показывает просто вырвиглазно-мультяшно-разрисованную картинку, которая, впрочем, судя по радостным воплям в соцсетях, многим даже нравится. Приведу лишь один пример, просто чтобы дать понять, о чём я говорю:
Если вам понравился вариант, снятый в режиме AI - поздравляю, вы - фанат Huawei/Honor. При этом, да, нельзя не отметить, что “обычный” вариант темноват, но виновата в этом только дешёвая камера, потому что Huawei всегда делает Honor неполноценным в фотосъёмке, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию своим Huawei P20 и P30. В любом случае, то, что выдаёт так называемый искусственный интеллект в Honor 10, нормальным снимком назвать нельзя. Это какая-то мультипликационная самодеятельность, издевательство и над здравым смыслом и над самой идеей качественных фото.
Лучшая среди всех тыльная камера - у Xiaomi Mi 8. Снимки классные и по чёткости, и по балансу белого. А ещё там, где есть HDR, картинка выглядит просто всесторонне улучшенной, без кислотных размазываний в духе AI-режима Honor 10. Я бы сказал, что камера Honor 10 показала здесь себя хуже всех остальных.
Среди Oppo RX17 Neo и Vivo V11 выбрать сложно. По большей части Vivo впереди, но у камеры часто возникают проблемы с оценкой баланса белого (обратите внимание на снимок кошки - это просто вопиющий случай). Постоянно либо синева, либо жёлтый оттенок вместо нормального белого цвета.
Камера Honor 10 в режиме искусственного интеллекта выдаёт «кислотные мультики» вместо нормальных фото, зато хорош в селфи, Xiaomi прекрасно снимает на тыльную камеру, но огорчает качеством автопортретов, Oppo и Vivo — хорошисты везде
А вот что касается селфи-камер, то здесь бесспорный лидер как раз Vivo V11. Потрясающая резкость, хорошая цветопередача. Следом идёт Honor 10, затем - Oppo RX17 Neo, и замыкает ряд Xiaomi Mi 8 с его плохой цветопередачей.
Все приведённые в статье фотографии и скриншоты вы можете скачать тут.
По качеству съёмки видео безоговорочно лидирует Xiaomi Mi 8.
За ним следуют Vivo V11 и Oppo RX17 Neo (как-то неприятно у него всё подёргивается), и на последнем месте - Honor 10.
Да, Honor единственный умеет снимать даже в при 60 кадрах в секунду, но делает это с заметным падением качества - видимо, падает внутреннее разрешение и включается экстраполяция. Эти китайские трюки давно не в новинку.
Какой смартфон лучше всех остальных по качеству камер? Тут сложно. Если вы очень любите селфи - то Vivo V11 предпочтительнее. Если тыльная камера важнее, а особенно если нужна съёмка видео, то Xiaomi Mi 8.
|Oppo RX17 Neo
|Vivo V11
|Honor 10
|Xiaomi Mi 8
|Операционная система
|Android 8.1 + Color OS 5.2
|Android 8.1 + Funtouch OS 4.5
|Android 8.1 + EMUI 8.1
|Android 9 + MIUI 10.2
|Экран
|6,41, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 402 ppi
|6,41, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 402 ppi
|5,84'', 1080x2080 пикс., 19:9, IPS, 432 ppi
|6,21'', 1080x2248 пикс., 18,7:9, AMOLED, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Hisilicon Kirin 970, 4x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A-53, 2,35 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 512
|Mali-G72 MP12
|Adreno 630
|Оперативная память
|4 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: разрешение матрицы: 24 Мп + 16 Мп диафрагма: f/1,8 + f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3600 мАч
|3400 мАч
|3400 мАч
|3400 мАч
|Размеры
|158,3x75,5x7,4 мм
|157,9x75x7,9 мм
|149,6х71,2х7,7 мм
|154,9x74,8x7,6 мм
|Масса
|156 г
|156 г
|153 г
|175 г
|Цена
|28 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|28 тысяч рублей
|27 тысяч рублей
Итого
Какие из всего теста можно сделать выводы? Не всякий китаец, который взвинтил цены на свои поделки, достоин называться премиумом. И Oppo RX17 Neo, и Vivo V11 стоят явно дороже, чем им полагается при таких результатах. Особенно, с учётом того, что официальная цена на Vivo V11 - максимальная среди всех упомянутых в статье моделей. Это вообще ни в какие ворота, хотя назвать смартфон всесторонне плохим нельзя. Все упомянутые в статье модели - хорошие и достойные, просто Oppo и Vivo в нашем случае заслуживают ценника порядка 23-25 тысяч рублей максимум.
Лидер по сумме всех замеров (кто бы сомневался) - Xiaomi Mi 8. Максимальная для 2018 года производительность (и всё ещё достойная в 2019 году), сравнимая с остальными тремя смартфонами автономность и цена, лучшая тыльная камера и нормальная функциональность - кроме, разве что, разъёма 3,5-мм и слота расширения под карту памяти.
Лидер по цене без учёта остального - снова Xiaomi Mi 8. Это уже даже не смешно, но самый мощный смартфон оказался и самым дешёвым.
Лидер по функциональности… С этим сложно. У Mi 8, как я уже сказал, отсутствует и слот для карты памяти и 3,5-мм разъём. Honor 10 единственный из всех оборудован ИК-передатчиком (и может стать, например, пультом от телевизора или кондиционера), но опять же - нет MicroSD, а при наличии 3,5 мм для наушников из прошивки выковыряли FM-радио.
Vivo V11 поддерживает FM-радио, у него есть слот для MicroSD, но с разъёмом micro-USB и без NFC по функциональности его тоже не назовёшь полноценным. То же и с Oppo RX17 Neo, у которого ещё и модуль Wi-Fi самый старый (а самая древняя версия Bluetooth - у Honor 10).
Лидер по камере - Xiaomi Mi 8, если речь о тыльной, Vivo V11 - если о селфи. В случае, когда нужно и то и другое - Oppo RX17 Neo.
Ну а самый шустрый - снова Xiaomi Mi 8. В общем, тут даже и добавить нечего. Разве что, напомню, что Xiaomi пообещали всё-таки поднять цены на следующие флагманы после Mi 9. Кстати, учитывая, что Mi 9, скорее всего, будет стоить в России те же “около 30 тысяч рублей”, всё же лучше эти деньги потратить именно на него, чем на Mi 8. Ну или дождаться снижения цены на Mi 8.