Правда ли, что уценённый "на прощание" Xiaomi Mi 8 лучше, чем новый Mi 9? Сравнительный тест

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Стив Джобс приучал нас каждый год получать продукт лучше предыдущего по прежней цене. Тим Кук решил изменить стратегию, предлагая новинки уже дороже. Поэтому продажи айфонов падают, а об Apple мало говорят (и мало читают обзоры, как докладывает обзорщецкая гвардия). Но большинство производителей это не останавливает, поэтому ценники раздувают и Samsung, и Huawei, причём совершенно не стесняются таких тенденций. И только Xiaomi, Meizu да, в меньшей степени, OnePlus пытаются сохранять репутацию производителей, которые продают смартфоны с максимальными характеристиками по минимальной цене. Только вот "А упала" (OnePlus в момент выхода стал неадекватно дорогим), "Б пропала" (этого не пишут в новостях, но у Meizu настолько большие финансовые проблемы, что компания может внезапно для всех любителей смартфонов "отбросить копыта" в течение 1.5 лет), а Xiaomi стали чуть ли не монополистом в дешёвых и навороченных китайских флагманах.
А с монополистов и спрос другой, потому что до уровня цен Хуавея Xiaomi сейчас имеет возможность наглеть и наглеть и, либо делать новые смартфоны чуть дороже предыдущих, либо, по методике Intel/Samsung продавать одни и те же побрякушки, пока они совсем не устареют, а противники не зададут жару обленившимся "царям горы".
Забегая наперёд сразу скажу, что Xiaomi Mi 9 всё же получился немного лучше, чем Mi 8 во всём. Вопрос в том, сколько вы готовы переплатить за это "немного". Оценивайте разницу и делайте выводы для себя.
Внешний вид и конструкция
Габариты смартфона почти не изменились (Mi 9 чуть более длинный) и на ощупь отличить смартфоны сложно. А с виду Mi 9 чуть симпатичнее за счёт суженной у краёв задней крышки - кажется, что смартфон тоньше, чем он есть на самом деле.
Минусы тоже остались прежнему - это очень-очень скользкие и "ездящие" по любой поверхности мобильники. Скажем, за время теста и Mi 8 и Mi 9 падали у меня на пол по нескольку раз из, казалось бы, абсолютно устойчивого положения - никто их не трогал, уведомления (которые могли бы вызвать вибрацию) не приходили. Чем-то это мне напоминает печально известную Sony Xperia Z2, которая у меня ездила по столу, ведомая еле-заметными движениями воздуха. Здесь такого сильного скольжения не наблюдается (оттого и удивительно - как смартфон вообще умудряется падать?), но не экономьте на чехлах и защитных стёклах - в "кашу" смартфон в бытовых условиях вы не разобьёте, но рано или поздно падения аукнутся вам трещиной на передней панели или задней крышке.
Заканчивая с недостатками (далее по тексту их уже не будет, ну почти) отмечу, что корпус ещё и супер-маркий. Причём Mi 9 пачкается ещё безобразнее, чем Mi 8 - за счёт зеркальной спинки. В глазах тех, кто будет смотреть на смартфон со стороны, вы будете выглядеть человеком, который испачкал свой Mi 9 жиром от курицы гриль, затем ещё немного остатками чипсов и, напоследок, соплями. Даже если ничему подобному вы свой смартфон не подвергали. Так что чехол почти обязателен к применению.
Вблизи отличить Mi 9 от Mi 8 труда не составляет. Спереди у нового Xiaomi виден каплевидный вырез, который заменил собой здоровенную монобровь. Теперь фронтальная камера вписана в корпус аккуратно и почти не мешает.
Сзади, как видите, изменилась компоновка камеры - на место вспышки в Mi 8 поместили третью камеру, сама вспышка перекочевала под выступ. А кругляш основной камеры переливается всеми цветами радуги - такая вот "красота по-китайски".
А ещё на спинке больше нет сканера отпечатков пальцев - теперь он встроен в экран. Как тебе такое,
Илон Маск Тим Кук?
Смартфоны минимально отличаются внешне, но Mi 9 стал чуть более подтянутым и более марким
Подобрать смартфон с полностью таким же дизайном тяжело - спереди так выглядит Huawei Mate 20, сзади - большинство китайских любителей перерисовывать iPhone. А в целом Mi 9 стал напоминать Oppo RX17 Pro, который продвигал такой дизайн ещё в августе 2018 года.
Кнопки справа (питание, громкость) в Xiaomi Mi 9 остались теми же, но слева появилась кнопка вызова ассистента Google. Её обычное короткое нажатие жёстко закреплено на эту функцию, а вот длительное и двойное нажатие можно переназначить, например, на запуск основной или фронтальной камеры, включение фонарика и т.п.
Лоток для SIM-карт по-прежнему поддерживает лишь установку двух nano-SIM, а карты памяти во все флагманские Xiaomi установить нельзя. Не так страшно, учитывая, что выбирать будет можно из версий с 64, 128 и 256 Гбайт, причём доплата за старшие варианты спустя пару-тройку месяцев после выхода смартфона уже не будет астрономической.
Экран и интерфейс
Экран у Mi 9 стал чуть больше по высоте, но буквально на пол-миллиметра меньше по ширине. Из-за этого (а также из-за замены моноброви на “каплю”) увеличилась полезная площадь и немного - чёткость картинки.
По нашим замерам запас яркости, тоже стал чуть больше (хотя результаты замеров у коллег говорят об обратном) хотя у более дорогого флагмана Xiaomi Mi Mix 3 экран всё равно чуть лучше. Цветопередача близка к идеальной, во всяком случае, если выставить в настройках “Яркость - Цвета и контрастность” параметр “Контрастность” в “Стандартная”. Иначе в смартфоне будут постоянно "плавать" характеристики экрана в зависимости от отображаемой информации (текст, фото, видео и т.д.).
|Xiaomi Mi 9
|Xiaomi Mi 8
|Максимальный уровень яркости
|443 кд/м2
|420 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%
|92%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,3
|1,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500 К
|6500 К
В плане программного обеспечения у Xiaomi Mi 9 тоже всё хорошо. Впрочем, на данный момент и он, и Mi 8, работают на Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.2. Разницы в оформлении между смартфонами нет, разве что, в Mi 9 задействована функциональность сканера отпечатков пальцев под экраном.
Могу только отметить, что встроенный фирменный браузер Xiaomi - очень глючная и бестолковая штуковина. Мало того, что в нём отовсюду лезет реклама, так он ещё и не всегда сворачивается по нажатию кнопки “Домой”. И это точно последний недостаток Mi 9.
Производительность и автономность
Как и в Mi 8, новинка Mi 9 строится на максимально крутом на момент выхода процессоре Qualcomm. Сегодня это Snapdragon 855, который в документации также обозначают как SM8150. Это восьмиядерный "царь всея Android-смартфонов" с необычной компоновкой ядер: 1-супер мощное + 3 мощных + 4 экономичных и возможностью комбинировать их работу в любых пропорциях. Игровая графика Adreno 640 - тоже уровня "лучше уже некуда".
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Snapdragon 855 быстрее и, как это ни странно, экономичнее своего предшественника, Snapdragon 845
NFC присутствует (чего вы улыбаетесь? Meizu, Oppo и Vivo до сих пор стараются его не использовать во многих моделях), как и разъём USB-C. Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac.
Короче говоря, неудивительно, что Xiaomi Mi 9 стал буквально лидером тестов на Ferra.ru. Это скорее битва старого процессора Qualcomm против нового, но разница всё равно впечатляет - спросите любого фаната смартфонных процессоров, и он вам расскажет, что между Snapdragon 835 и 845 разброс в производительности был не настолько впечатляющим.
И… наверное, стоило бы ожидать падения автономности? Или, хотя бы, сохранение её на прежнем уровне - чем любит хвастаться Apple?
Но нет. Насколько Mi 9 производительнее Mi 8, настолько же дольше он работает. При том, что ёмкость аккумулятора у него меньше: 3300 мАч против 3400 мАч у предшественника.
Во всех тестах: чтение, игры, воспроизведение видео, Mi 9 показал значительно лучшие результаты, чем Mi 8. В особенности меня удивил тест с видео - в нём смартфон проработал почти 18 часов. На всякий случай, напомню, что все смартфоны в Ferra.ru тестируются при яркости экрана в 200 кд/м2 и все тестовые сценарии одинаковые (одно и то же приложение, один и тот же видеоролик). Из этого делаем выводы, что:
Xiaomi Mi 9 не стал "печью прожорливой", каким был Mi 8 на момент дебюта, поэтому автономность стала лучше даже при менее ёмком аккумуляторе
- Постоянный перегрев и из-за этого чрезмерный аппетит процессора (которым славился Mi 8 на момент выхода) в Mi 9 обуздали даже не прошивками, как это было со старым смартфоном, а на уровне конструкции.
- Почти такой же с виду экран на одинаковом уровне яркости потребляет меньше энергии, чем в Mi 8.
По диаграмме заметно, что Mi 9 со своими результатами автономности затесался в ряды смартфонов с аккумуляторами 4000-5000 мАч. Но не обольщайтесь, потому что в игровом сценарии, где производительность раскрывается на полную, он живёт именно столько, сколько и остальные смартфоны с 3400 мАч. Тем не менее, в умеренных нагрузках прирост по сравнению с Mi 8 просто огромный.
Камера
Ещё одно улучшение - камера. Добавили третий модуль - сверхширокоугольный объектив. В интерфейсе он ошибочно называется “рыбий глаз”, но именно данного эффекта (fish-eye) здесь как раз нет, то есть, обошлось без искажений. Возможно, здесь бы не помешала настройка для “настоящего” фишая. Но и так всё равно неплохо - всегда есть возможность "впихнуть невпихуемое" в кадр, если вы стоите слишком близко к зданию/памятнику, либо просто фотографируете что-то в стеснённых условиях квартиры и т.д. В отличие от Sony Xperia 1 сверхширокоугольный модуль в Xiaomi Mi 9 получил даже автофокусировку (у Sony - фиксированный фокус).
Основной модуль теперь получил разрешение 48 мегапикселей, однако сразу скажу - это чисто маркетинговая уловка. Во-первых, режим “48 Мп” ещё надо включить в интерфейсе - и он автоматически отключает "искусственный интеллект", зум и сверхширокоугольный модуль.
Во-вторых, хотя снимки действительно получаются с разрешением 8000х6000 пикселей вместо 4000х3000 пикселей, видно, что это не более, чем растянутые и тяп-ляп заретушированные 12 Мп. Причём по субъективным впечатлениям картинку растянули как раз в 4 раза (2х по вертикали и столько же по горизонтали). Фотографии с одинаковых ракурсов наглядно демонстрируют, что снимки в 48 Мп не дают никаких новых деталей и сказочной чёткости, о которой нам поют ушлые рекламщики, хотя и являются чуть более резкими, чем снимки 12 Мп. В целом, на чёткость фотографий в Mi 9 жаловаться не приходится (кроме, разве что, сверхширокоугольного модуля - он менее резкий, и в снимках на него заметны хроматические аберрации).
48 Мп камера без оптической стабилизации против 12 Мп камеры с оптической стабилизацией = ничья
Но нельзя не отметить, что 12 Мп камера Xiaomi Mi 8 всё-таки выдаёт более чёткую картинку, чем 12 Мп в Xiaomi Mi 9, и особенно это заметно в ночных снимках. По сути, на уровень Mi 9 мы выходим только в режиме 48 Мп. Это можно было бы занести в недостатки, но рассматривать мобильные снимки 1-к-1 с увеличением и вылавливанием "блох" я считаю изначально занятием странным.
А вот съёмка видео улучшилась намного, особенно ночью. Теперь флагман Xiaomi позволяет снимать в 60 кадров в секунду, причём, как Full-HD, так и 4K. Пожалуй, съёмка видео - одна из сильных сторон камеры в Xiaomi Mi 9 по сравнению со многими конкурентами. Хотя, потеря фокуса в ночных сценах иногда напрягает.
В сухом остатке, апгрейд камеры в Mi 9 по сравнению с Mi 8 заключается в улучшенной съёмке видео и добавленном модуле сверхширокоугольника. В остальном качество такое же (с учётом того, что максимальная резкость достигается именно в режиме 48 Мп). Вроде бы и улучшают подсистему камер, но "по чайной ложечке" - никакого сравнения с тем, как улучшились камеры Mi 8 в сравнении с Mi 6 (Mi 7, напомню, в природе не существует из-за суеверности китайцев).
Архив со всеми фотографиями в полном разрешении вы можете скачать тут.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 9
|Xiaomi Mi 8
|Honor View 20
|OnePlus 6
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + Magic UI 2
|Android 9 + OxygenOS 9
|Экран
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,21'', 1080x2248 пикс., 18,7:9, AMOLED, 402 ppi
|6,4", 1080x2310 пикс., 19,3:9 IPS, 398 ppi
|6,28", 1080x2280 пикс., 19:9 IPS, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,8 ГГц
|Hisilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,8 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 630
|Mali-G76 MP10
|Adreno 630
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|8 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|64 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 48 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 20 Мп, диафрагма: f/1,7 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3300 мАч
|3400 мАч
|4000 мАч
|3300 мАч
|Размеры
|157,5x74,7x7,6 мм
|154,9x74,8x7,6 мм
|157x75x8 мм
|155,7x75,4x7,8 мм
|Масса
|173 г
|175 г
|180 г
|177 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|37 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
Honor View 20
Вообще, Honor View 20 - это скорее конкурент именно Mi 8, а не Mi 9. Потому что Kirin 980 вышел в конце прошлого года и по производительности стоит между Snapdragon 845 и Snapdragon 855, причём ближе к старому процессору. С учётом того, что Кирины зачастую потребляют больше Снадрэгонов, а экран в View 20 - более прожорливый IPS, Honor даже при своих 4000 мАч разряжается быстрее, чем Mi 9 с 3400 мАч. А вот основная тыльная камера такая же (вплоть до модели сенсора), поэтому в выбор по качеству снимков на цвет и вкус фломастеры режима "искусственный интеллект" разные. Если не зацикливаться на оригинальном дизайне, который у Honor удался, сейчас он выглядит более дорогой и менее толковой альтернативой флагману Сяоми. Хотя, если “дырка в экране” вам нравится больше, чем каплевидный вырез...
OnePlus 6
До выхода OnePlus 7 ещё почти полгода, поэтому сравнивать с ним некорректно. На данный момент доступен OnePlus 6, который тоже по производительности на уровне Xiaomi Mi 8 (разве что за те же 30 тысяч рублей в нём больше оперативной памяти), а камера всё-таки хуже. Неадекватно дорогой (в оф.рознице) смартфон, вся суть которого заключалась в "сейчас камера снимает
через задницу не так хорошо, как могла бы, но сейчас мы выпустим новые прошивки и раскроем потенциал!". Не раскрыли. И почему-то забыли снизить цену, чтобы этому раздолбайству нашлась моральная компенсация.
Итого
Xiaomi Mi 9 стал лучше предшественника по всем статьям. По некоторым очень сильно: производительность и автономность; по другим - незначительно: камера и экран. Тем не менее, у Xiaomi снова получилось сделать смартфон, который у конкурентов стоил бы тысяч 45-50, а здесь ожидаем 30, ну, максимум 35 тысяч рублей. В Европе цена начинается с 30 тысяч в переводе на рубли, а российские цены на Xiaomi от европейских всегда отличались слабо.
Явных недостатков у Mi 9 нет, разве что, сканер отпечатков пальцев в экране не такой удобный, как внешний - ошибки случаются чаще, но не настолько, чтобы раздражать. Ещё можно отметить скользкий корпус, но это беда почти всех современных смартфонов и идиотской моды на стекляшки, да и всё это касается того же Mi 8.
Достоинства же очевидны - это один из самых производительных смартфонов с неприлично хорошей для данного класса автономностью и более чем достаточной функциональностью.