Правда ли, что уценённый "на прощание" Xiaomi Mi 8 лучше, чем новый Mi 9? Сравнительный тест

Стив Джобс приучал нас каждый год получать продукт лучше предыдущего по прежней цене. Тим Кук решил изменить стратегию, предлагая новинки уже дороже. Поэтому продажи айфонов падают, а об Apple мало говорят (и мало читают обзоры, как докладывает обзорщецкая гвардия). Но большинство производителей это не останавливает, поэтому ценники раздувают и Samsung, и Huawei, причём совершенно не стесняются таких тенденций. И только Xiaomi, Meizu да, в меньшей степени, OnePlus пытаются сохранять репутацию производителей, которые продают смартфоны с максимальными характеристиками по минимальной цене. Только вот "А упала" (OnePlus в момент выхода стал неадекватно дорогим), "Б пропала" (этого не пишут в новостях, но у Meizu настолько большие финансовые проблемы, что компания может внезапно для всех любителей смартфонов "отбросить копыта" в течение 1.5 лет), а Xiaomi стали чуть ли не монополистом в дешёвых и навороченных китайских флагманах.

А с монополистов и спрос другой, потому что до уровня цен Хуавея Xiaomi сейчас имеет возможность наглеть и наглеть и, либо делать новые смартфоны чуть дороже предыдущих, либо, по методике Intel/Samsung продавать одни и те же побрякушки, пока они совсем не устареют, а противники не зададут жару обленившимся "царям горы".

Забегая наперёд сразу скажу, что Xiaomi Mi 9 всё же получился немного лучше, чем Mi 8 во всём. Вопрос в том, сколько вы готовы переплатить за это "немного". Оценивайте разницу и делайте выводы для себя.