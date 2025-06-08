Huawei представила наушники FreeBuds 6 в новом розово-золотом цвете

Зарядный кейс в розово-золотом цвете выполнен с матовым покрытием, а сами наушники — с глянцевым.

FreeBuds 6 обеспечивают до 36 часов автономной работы, имеют водоотталкивающий дизайн, быструю зарядку (2,5 часа прослушивания за 5 минут), а также поддержку умных функций от Celia AI: поиск, напоминания, перевод и уведомления.

Размеры наушников — 30.6×18.5×24 мм, зарядного кейса — 66.2×49.9×26.8 мм. Ёмкость батареи: наушники — 39.5 мАч, кейс — 510 мАч.